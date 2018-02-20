Amazon, Sağlık’ta da Büyüyor

Temmuz 2017’de CNBC, “Amazon’un gizlice sağlık işine girdiğini” duyurmuştu.

Yukarıdaki görseli, derslerimin giriş bölümünde “veri dayalı işlerin yaygınlaşması” konusunu anlatırken kullanıyorum.

😮

Bugün bu konuda ilk adımların ne olduğu haberini okudum.

Bazı küçük sağlık ürünleriyle pazara girmeye başlamış.

Basit sağlık ürünleri (lateks eldivenler, bandajlar, ameliyat dikişi ürünleri) ile başlayan yolculuğu, kliniklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya doğru yönlendirmiş. Bu konuda uzmanlarla yakın çalışmaya başlamış. Zaten ABD’de tezgah üstü ilaçları satmak pek de zor değildi. [Bu başlangıcı bir beta sürümü diye düşünebiliriz.]

Kliniklerden büyük hastanelere geçiş yapacaklar. Dağıtım sistemlerindeki başarılarını zaten biliyoruz. Hastanelerin stok yapması yerine, minimum stokla çalışmasını ve tasarruf etmesini de sağlayacaklar.

Hedeflerinde tıbbi kayıtların verileri, tele-sağlık hizmetleri ve sağlık uygulamaları (app’ler) olduğu, ilk haberde verilmişti. [Demek ki, hem kurum (B2B), hem de perakende (B2C) tarafında ilerleyecek.]

😉

Amazon’un bu yolculuğunun ne kadar ileriye gidebileceğini düşünüyorsunuz?

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Etiketler: Amazon, hastane, sağlık, veri bilimi

Kategori: bilişim, dijital dönüşüm