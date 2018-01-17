Blockchain, kripto para… Kafalar karışık

Bu sabah önce Twitter’da, sonra da B2B haber ileten bir sitede şu haberi gördüm:

Dünya’nın en büyük lojistik/ taşımacılık şirketlerinden olan MAERSK (%51), IBM (%49) ile ortak bir blockchain şirketi kurmuş.

İlgili yayınlarda belirtildiği üzere, bu yeni şirketin amacı yükleyicilere, nakliye şirketlerine, liman idarelerine, gümrük bürolarına, bankalara ve diğer paydaşlara küresel tedarik zincirinde yüklerini izleyebilmelerini ve kağıt işlerini ortafan kaldırıp zamana dayanıklı dijital kayıtlar kullanılmasını sağlamak.

Özetle, paydaşların güveneceği bir kayıt defteri (ledger) amaçlanıyor. Bunu hayata geçirmek için çok sayıda diğer kurumların da işin içine girmesi gerektiği röportajda belirtiliyor.

🙂

Bu gibi gelişmeleri zaten bekliyoruz.

Bana ilginç gelen ise, bu haberin Tweet’ine yapılan yorumlar.

Anlaşılan oralarda da birileri blockchain deyince, diğerleri kripto para anlıyor. (Tribünlerin karşılıklı “siyah“,” beyaz” demesi gibi…)

Buralardan pek farkı yok.

😉

Etiketler: algı, blockchain, cehalet, kripto para

Kategori: bilişim, yaşamın içinden