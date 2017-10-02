Dijital pazarlamaya ilişkin Türkçe ve İngilizce yazıları okumaya, etkinlikleri izlemeye çalışıyorum.

Gördüğüm kadarıyla “dijital pazarlama = SEO” zanneden oldukça büyük bir çoğunluk var. İşin – bence – üzücü tarafı, bu konuda reklam veren düzeyindeki beklenti, SEO yapıp “biz dijital pazarlama hizmeti sunuyoruz” diyen birçok hizmet sağlayıcıdan daha fazla. Onlar da multi veya omni kanal pazarlamayı nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. (ama araştırıyorlar.)

SEO’cuların “Tek aleti çekiç olan, her şeyi çivi zanneder” sözüne uyan düşünce yapılarını bir kenara bırakalım. Size bambaşka bir dijital pazarlama örneği sunmak istiyorum.

😉

Birkaç ay önce, “müşterisi olduğum şirketin süreçlerinin dijital kavramlardan ne kadar uzak olduğunu” düşündüğümü vurguladığım yazıdan sonra, yakın arkadaşımdan gelen bir mesaj…

Bu vesileyle hem kurumlara, hem de SEO’yu dijital pazarlama diye satanlara sesleniyorum.

Dijital’i, en azından “Allah’ın sucusu” kadar içselleştirin. Hiç değilse…

😀

Etiketler: dijital pazarlama, dijitalleşme, içerik, SEO

Kategori: bilişim, dijital dönüşüm, interaktivite, pazarlama