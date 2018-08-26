Internet Kesilince
Yıllar önce Teradata’nın bir dergisinde gördüğüm şu resim (bilgisayarlar çalışmayınca kalemin ne işe yaradığını hatırlamaya çalışmak) bugünlerde gerçek olmuş.
Bugünlerde nasıl gerçekleştiği ise bambaşka bir ilginçlik.
İngiltere’nin 2’inci yoğun havaalanı olan Londra yakınlarındaki Gatwick havaalanında, uçuşların bildirildiği dijital tablonun hatları bir kaza eseri kopuyor.
Bir yandan bu sorun giderilmeye çalışılırken, havaalanı çalışanları geçici bir çözüm buluyor.
Eski günlere dönüş yapılıyor. Bildiğiniz beyaz tablolara uçuşlar yazılıyor. Onbinlerce yolcunun zamanında hareket etmesi sağlanıyor. Havaalanı idaresi rahatsızlıktan ötürü özür diliyor.
Bu çözüm elbette herkesi memnun etmiyor. El yazıları güzel olmadığı için bazı yolcular mutsuz oluyor.
O panolara neden bakmak istiyoruz. Uçağımızın ne zaman ve hangi kapıdan kalkacağını öğrenmek için. Bence böyle zamanlarda, yolcuların GSM hatlarına sürekli bilgi iletilmesi sorunu azaltır.
Haberin aslı şurada
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Havaalanında kriz anında, yönetimin yapması gerekenler [1] , [2] listesine ekleyelim.
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Etiketler: bilgi yönetimi, Gatwick, havaalanı, kriz, kriz yönetimi, seyahat, şikayet, yolculuk
Kategori: bilişim, CEM, interaktivite, yaşamın içinden
28 August 2018
12:19 pm
Linkedin Yorumları
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İsmail Özdemir Managing Director at COMPANIA DIGITAL LIMITED and MOBI WAN
Havacılık sektöründe ciddi dijital deneyim ve entegrasyon sorunu var. O panolara aslında kimse bakmamalı. Bende bir çok havaalanının uygulaması var, check in ve / veya bag drop yaptım diyelim, telefonum app’te de kayıtlı, sistemde de, at bana bildirimi gate belli olduğunda, at bana kapıya gitmem gereken saati, vb… ya da uygulaması olmayana; yazdığınız gibi sms ile gönder. Zaten kopan kablo havaalanında, fiziksel bir sorun. İki insandan birinde akıllı telefon var, bu sorundan faydalan ve at uygulamanın linkini cepten o panoya herkes baksın… Havayolları ve yer hizmetleri, okyanus geçip, derede boğuluyor. (edited)
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Kivanc Toker Co-founder @ Zippsi – Managing Partner @ T&G Workshop
Yahu mobil bilet diye dinamik web sayfası linki gönderiyorlar orada bile uçus durumu değişmiyor. Görünüm 2018 teknoloji geocities
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Aykut ibrisim Co-Founder at İlk Adım Platformu
Bu konuda Delta’yı tek geçerim. Bu sene İstanbul’a gelirken, Atlanta Amsterdam bacağını bekliyorduk ordan da İstanbul’a aktarmamız var ve arada bekleme 60 dakika gibi kısa bir süre. Atlanta’ya gelen uçakta beklenmedik bir güvenlik durumu oldu ve uçağı komple arama moduna aldılar bizi içeri almadan. Haliyle geç kalkış kesinleşti ve tabii biz gerildik Amsterdam İstanbul uçağını kaçıracağız diye. Ben daha bekleme salonunda telefon açmaya çalışırken arkadan hem TR hem US hatlarına gelen sms’leri duydum hemen ardından email geldi ve eşzamanlı uygulamadan uyarı sesi. Telefon ile müşteri hizmetlerini düşüremeden Delta bana uçağımın gecikeceğinden dolayı kaçıracağım uçuş için yenisini ayarladıklarını ve üstelik alternatif 2 uçuş da önerdiğini iletmiş. Onlar en hızlı kalkan uçağı önermiş ama istersek diye de alternatif vermişler. Ağzım kulaklarıma vardı oysa ne gerildik yandık şimdi valizler gider biz kalırız diye. Hatta sistem o kadar hızlı çalıştı ki bir negatif kısım çağrı merkezine bağlanamamak kaldı aklımda.
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Erol Özgüner Strategy and Business Development Director at CF Telekom
Ayrica havaalani gibi onemli bir merkezde fiber optik kablonun hem fiber hem de radyolink yedekliligi olmali. Bu da teknik operasyon acisindan ciddi bir zafiyet olmus.
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Ismail Özdemir Managing Director at COMPANIA DIGITAL LIMITED and MOBI WAN
Heatrow’da vardır, gatwick bizim sabiha gökçen gibi ikinci havalimanı. Bir de uk’de optimizasyon ve olasılık mantığı ile yatırım yapılıyor. Yılda üç gün bozulacagını kesin bilseler de o yatırımı yapmazlar ki ben de bunu ingiltere’deki kusa da olsa yaşam süremde o kadar çok konuda deneyimledim ki çok mantıklı buluyorum. Yılda bir gün için asla kamu kaynağını yakmıyorlar
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Egemen E. Specialist in the Banking and Financial Institutions Department
Böyle sorunlar iyidir. Düşünenler için inovasyona kapı açar. Çözüm üretmek sorun tespit etmeyi gerektiriyor çünkü. İcat yapmak için ya bir sorun belirle ya bir sorun üret.
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29 August 2018
12:44 pm
Facebook yorumları
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Tanjan Ozbilgi
Evet oradaki çözüm SMS. Biniş kartını aldıktan sonra kontrolden geçince ilk işim pano bulup hangi gate’e gideceğim ve gecikme olup olmadığına bakmak. Biniş kartı alan herkese sms gitse hangi gate ve biniş saati bilgisi. Bir de değişiklik oluyor, gate ya da saat değişiklikleri de ikinci bir sms ile bildirilebilir. Tek sorun yanında telefonu olmayanlar…
Biniş kartı ile yolcu bileti arasında bile dijital bir bağ kuramadıklarını düşünüyorum bazen. Haftalar öncesinden alınan bilet ile uçağın kapısından giriş ve hatta çıkıştan sonraki (servis vb) sürecin tamamı takip edilebilir.
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Uğur Özmen
Tamamen katılıyorum. Farklılaştırılan bir müşteri deneyimi için, uçaktan indikten sonrası da (özellikle bagaj varsa) izlenebilir ve iyileştirilebilir..
Bagaj yoksa, yurtiçi uçuşlarda, kendi arabasını park yerinden alacaksa, yine izlenebilir hale getirilir; doğrudan çıkıp taksiye binecekse, o zaman yapacak bir şey yok.
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Tanjan Ozbilgi
Anladığım kadarıyla sorun vodafone’un fiberoptik kablosu kopması neden olmuş. Bunu LAN içinde mi yoksa dış hat ile mi ilgili bilemedim ama en azından bir panoya bilgisayar ile bağlanıp manuel olarak giriş yapılabilseymiş bu kötü görüntü oluşmayabilirdi…
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29 August 2018
2:59 pm
Teşekkürler. Çok faydalı bilgiler aktarıyorsunuz. Uzun zamandır bloğunuzu takip ediyorum, online pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen bütün arkadaşlara öneririm.