Kriz Yönetimi Fıkrası
Geçtiğimiz hafta, çeşitli vesilelerle eski iş arkadaşlarımla veya meslekdaşlarımla bir araya geldim.
Ekonomik durumlar filan konuşuldu. Orası olağan. Birkaç öykü anlatıldı ki… Fıkra değil gerçek iş mizahı… Paylaşmadan duramayacağım.
En eğlendiğim “Kriz Yönetimi” konulu olanı
Biliyorsunuz, bugünlerin bir modası da “Size mobil uygulama yapalım“.
Firma, sadakat programına bağlı bir mobil uygulama yaptırmış. Bu uygulamanın ödeme seçeneği de varmış.
Bazı müşterilerin ödemeleri hesaplarından 4 – 5 kez düşürülmüş. Otomatik gönderilen teşekkür mesajı, bazı müşterilere 8 – 10 kere gitmiş.
Yazılım şirketini kriz toplantısına çağırmışlar. “Şu anda çok yoğunuz. Size ancak 2 hafta sonra zaman ayırabiliriz” yanıtını almışlar.
😉
Yıllar önce “Acele işleriniz için 24 saat önceden haber vermelisiniz” diyen bir Operasyon Direktörü vardı.
Onu hatırladım.
😛
Etiketler: kriz yönetimi, proje yönetimi, sadakat, yazılım
10 December 2016
5:54 pm
Linkedin Yorumları:
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Ozlem Katircioglu
Hocam cok guzel fikraymis, cok guldum. Eline saglik. Boyle yazilimcilara papuc birakilmazsa biz profesyoneller markalarimiza ve emegimize layik daha guzel isler cikartacagiz, inaniyorum.
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Ahmet Arslan
Uğur hocam partner seçimi çok önemli bir konu. Ancak firma ile yapılacak SLA anlaşması da bir o kadar önemli.
Umarım bu kötü tecrübeler sadece fıkralarda kalır
😊
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Ozlem Katircioglu
Hocam yukaridaki yoruma cani gonulden katiliyorum. Hatta daha da onemlisi o SLA’e uygun hareket etmeyen yazilimcinin onunde masaya yumrugunu vurabilecek patronlarin olmasidir. Birden su heryerde dolanan “the differences between a boss and a leader” post’larini animsadim nedense
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11 December 2016
11:12 pm
”Size mobil uygulama yapalım” bu cümleyi çok beğendim 🙂 ellerinize sağlık iyi yazıyorsunuz.