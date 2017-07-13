Platform ve Deneyim

McKinsey, platform ekonomisinden bahsettiği bir yazısında platform tanımını “çok sayıda satıcı ve müşterinin sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan bir değişim ve birlikte çalışabilir teknoloji bağlantısıdır” diye yapmış.

Bu tanımı Uğurca’ya tercüme edersek: “Platform, müşteri deneyiminin kesintisiz ve sürtünmesiz olmasını sağlamak için stratejik işbirliklerinin aynı dijital ortamı paylaşmasıdır” diyebiliriz.

🙂

Platform deyince çoğunluğun aklına sadece akıllı telefonlardaki (başta Uber veya BiTaksi olmak üzere) çok miktarda uygulama gelir. Ana kavram olarak uygun.

Bugünlerde çok sayıda dijitalleştirmeci ‘nin yazdıklarını okudum, konuşmalarını dinledim. Bir dönemin “ size bir app yapalım ” diyen dijital ajansları gibi, onlar da “ app yap, platform ekonomisini kucakla ” noktasındalar.

Ancak dijital dönüşüm konuşuyorsak, platform aslında müşteri odaklı süreç tasarımı MOST® için gerekli uçtan uca deneyimin kesintisiz olmasını sağlamaya yönelik bir işbirliğidir.

😉

Gelin bir örnekle ilerleyelim:

Yazın 2 haftalığına Fethiye’ye gideceksiniz. Uçak bileti bakıyorsunuz.

Şunu unutmayalım: Deneyim > Ürün

Havayolu deneyiminiz aslında uçuş ile sınırlı değil. İnternet’te bilet alırken başlıyor. Havaalanına ulaşmanız, bagajınızı teslim edip uçağa biniş kartı almanız, uçağa çağrılmayı beklemeniz, o sırada havaalanı panosunda uçağınızın durumunu izlemeniz, uçağa alma işlemleri, uçağa tünel veya otobüs ile taşınmanız, uçak içinde beklemeniz, oturduğunuz yer, yanınızdaki anlık komşularınız, hosteslerin davranışı…

Bunlar hep deneyiminizin birer parçası. Daha havayolunun verdiği ürün veya hizmet başlamadı ama deneyiminiz çoktan başladı ve devam ediyor.

Uçağın yumuşak veya yere düşer gibi inişi, park yerine gidişi, uçaktan çıkmanız, tünel veya otobüs ile terminale taşınmanız, bagajlarınızın gelmesi, havaalanında gideceğiniz yere servis otobüslerinin olup olmaması, gideceğiniz yere yakın durakta inmeniz…

Meraklısına… Google’dan bulabileceğiniz bir deneyim çalışması

🙂

Fethiye yolculuğu örneğine geri dönecek olursak: Web’den bilet alırken varış noktasını girdiğinizde, uçağınızın iniş saatine göre Dalaman’dan Fethiye’ye otobüs seferlerini görmek için ayrı bir siteye gidip aramanız yerine aynı ortamda görüyorsanız, platform kavramı başlamıştır.

Ne demiştik: Platform, müşteri deneyiminin kesintisiz ve sürtünmesiz olmasını sağlamak için stratejik işbirliklerinin aynı dijital ortamı paylaşmasıdır.

😉

Etiketler: dijital dönüşüm, dijital perspektif, dijitalizasyon, platform ekonomisi

Kategori: bilişim, İş hayatı