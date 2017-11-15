Sayı, Sıfat ve Yorum

Sıklıkla gittiğim bir ofiste gördüm.

“Sayılar sıfatlara gerek duymazlar” diye tercüme edebiliriz.

Bence de öyle… Ama altına şunu eklemek gerekir:

“ama yorumlanmaya gerek duyarlar.“

🙂

Zaten…

“Dünyada iki çeşit insan vardır:

1) Eksik veriden anlam çıkartabilenler”

.

Etiketler: sayısallaştırma, veri, veri bilimi, yorum

Kategori: bilişim, CRM