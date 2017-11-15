Sayı, Sıfat ve Yorum
Sıklıkla gittiğim bir ofiste gördüm.
“Sayılar sıfatlara gerek duymazlar” diye tercüme edebiliriz.
Bence de öyle… Ama altına şunu eklemek gerekir:
“ama yorumlanmaya gerek duyarlar.“
🙂
Zaten…
“Dünyada iki çeşit insan vardır:
1) Eksik veriden anlam çıkartabilenler”
.
Etiketler: sayısallaştırma, veri, veri bilimi, yorum
15 November 2017
11:41 am
Görüyorum ki başarılı olmanın iki önemli kuralını başarıyla uyguluyorsunuz;
1. Asla bildiğin her şeyi paylaşma!
16 November 2017
9:14 am
🙂
Aslında o kadar çok şey paylaşıyorum ki, danışmanlık teklif ettiğim şirketin yöneticisi “Her şeyi zaten internette yayınlamışsınız, size neden para ödeyelim ki?” diye soruyor.