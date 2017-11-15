15 November 2017 Wednesday

Sayı, Sıfat ve Yorum

Sıklıkla gittiğim bir ofiste gördüm.

Sayılar sıfatlara gerek duymazlar” diye tercüme edebiliriz.

Bence de öyle… Ama altına şunu eklemek gerekir:

“ama yorumlanmaya gerek duyarlar.

🙂

Zaten…

“Dünyada iki çeşit insan vardır:
1) Eksik veriden anlam çıkartabilenler”

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Kategori: bilişim, CRM

“Sayı, Sıfat ve Yorum” yazısına şu ana kadar 2 yorum yapılmış:

  1. Görüyorum ki başarılı olmanın iki önemli kuralını başarıyla uyguluyorsunuz;

    1. Asla bildiğin her şeyi paylaşma!

  2. 🙂
    Aslında o kadar çok şey paylaşıyorum ki, danışmanlık teklif ettiğim şirketin yöneticisi “Her şeyi zaten internette yayınlamışsınız, size neden para ödeyelim ki?” diye soruyor.

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