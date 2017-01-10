Sen Ben Diğerleri
Bireyin önce SEN diye başlayan, sonra BEN’e dönüşen yolculuğunu Sen ve Ben yazısında özetlemeye çalışmıştım.
Bu değişimi şöyle de görebiliriz.
Ayrıntılı görmek ve okumak için Sen ve Ben yazısına bir göz atabilirsiniz.
😉
Şimdi bireyin değişimin bir üst basamağındayız.
Bırakın anı yaşamayı veya paylaşmayı veya kayıt altına almayı… Gerçek hemen yanı başlarında oluşurken kendisine verileni almaya hazır insanlar.
Aklınıza bazı filmler gelmiyor mu?
Gözlerinizi açın. Sonra post-truth konuşuruz.
🙁
Etiketler: gerçek zamanlı, Mark Zuckerberg, sanal dünya, sorgulama, sosyal ağlar, sosyal mecralar, sosyal paylaşım
Kategori: bilişim
10 January 2017
8:58 am
Bu yazı Sen ve Ben‘in devam yazısıdır.
Aynı zamanda Seçim Yapmak ve Çayıra Zalamazsın yazılarının da devamıdır.
11 January 2017
11:55 am
Facebook Yorumları:
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Aykut İbrişim
Uğur hocam. Yıllar sonra geri dönüp baktığımda hiç unutmayacağım, unutamayacağım bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum bu fotoğrafın ve içinde barındırdığı onlarca farklı mesajın, sosyolojik/psikolojik değişimlerin. Geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşım ile teknoloji üzerine bir Türkçe podcast hazırlamaya başladık ve ilk konumuzu da VR üzerine yaptık.
İnceledikçe gördük ki tıp, sanat, sanayii gibi alanlarda müthiş faydaları olabilecekken bireyin kendi iç dünyası ve psikolojik durumuna ne kadar katkısı olacak çok tartışmalı. Hele hele Türkiye gibi bu teknolojileri üretip politikalarını belirleyen değil sadece tüketen toplumlar için çok daha iç karartıcı senaryolar çıkarmak çok da zor değil.
Aynı hisler ve soru işaretlerine sahibiz.
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Uğur Özmen
Biliyorsun, nicedir bu konuya dokunuyorum. İlk zamanlarımda beni kuşkucu bulanlar şimdi benden daha endişeli (ama hâlâ sorgulamıyorlar).
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Aykut İbrişim
Niyeyse sorgulama kısmı hep eksik kalıyor zaten her yenilikte. Genelde sorgulamaktan ziyade ya hepten karşı çıkanlar ya da sonuna kadar tapanlar oluyor.
Oysa sorgulamadan bir adım daha ileri gitmek nasıl mümkün olsun? Anca tüketici olunur böyle.
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Tanjan Ozbilgi
Dünya nereye gidiyor’u artık kestirmek zor. Şimdilerde bir casusluk konusundan bahsediliyor. Bilgisayardaki bazı programaların yüksek frekanslı seslerle diğer bilgisayarlarla haberleştiği, İnsanın bu sesi duyamayacağı için haberinin olmadığı…
https://www.insidescience.org/news/computers-can-be-hacked-using-high-frequency-sound
Etik kavramı yeniden değerlendirilecek sanırım ilerideki yüzyılda. İnsan clonlanmasından organ transplantasyonuna ve organ yetiştiriciliğine kadar çok fazla konu var yeniden düşünülecek. Bilgisayar ve VR konuları da bir süre sonra sinir sistemine direkt bağlanabilecen araçlar haline gelebilecektir.
İnsanlık şu an görme duyusunu taklit eden diğer olasılıkları araştırıyor. Görme eylemi neticede karşıdaki cisimden yansıyan ışınların gözde yarattığı etki.
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Uğur Özmen
Ben de sıkça “yeni etik kavramı” konusunda düşünüyorum ve yazmaya çalışıyorum http://www.uzaktancrmegitimi.com/8356/veri-celiski Veri etiği örneğinde “Yapamazsın” denilemez. “Şuralarda kullanmasan keşke” denilebilir (belki)
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Tanjan Ozbilgi
İlginç: Okunası
https://www.dunyahalleri.com/bilgisayariniz-arkanizdan-konusuyor-olabilir/
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