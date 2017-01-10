Sen Ben Diğerleri

Bireyin önce SEN diye başlayan, sonra BEN’e dönüşen yolculuğunu Sen ve Ben yazısında özetlemeye çalışmıştım.

Bu değişimi şöyle de görebiliriz.

Ayrıntılı görmek ve okumak için Sen ve Ben yazısına bir göz atabilirsiniz.

😉

Şimdi bireyin değişimin bir üst basamağındayız.

Bırakın anı yaşamayı veya paylaşmayı veya kayıt altına almayı… Gerçek hemen yanı başlarında oluşurken kendisine verileni almaya hazır insanlar.

Aklınıza bazı filmler gelmiyor mu?

Gözlerinizi açın. Sonra post-truth konuşuruz.

🙁

Etiketler: gerçek zamanlı, Mark Zuckerberg, sanal dünya, sorgulama, sosyal ağlar, sosyal mecralar, sosyal paylaşım

Kategori: bilişim