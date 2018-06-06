Ses Benzerliği Sorunu

Sesle çalışan yardımcılar (Alexa, Google Home, Siri, Cortana, Echo, Sonos, vb.) bugünlerin cazip cihazları.

Bu konuda sıkı bir yarış başladı. Yakında, “En geç iki haftada, sizi yıllardır çalıştığınız bankadan ve GSM operatöründen daha iyi tanıyıp, düzgün tekliflerle gelmezse iade alırız” gibilerden promosyonlar görürsem şaşırmayacağım.

Bu cihazların bazen yanlış anlamalara neden olduğu durumları çokça okumaya başladık. Özellikle telafuz hataları ve isim benzerlikleri sürprizler yaşatıyor.

Bazı mekanlar, isim benzerliğinden yararlanmak için veya daha önce başkası .com’u aldığından aynı sesi çıkaracak .com’lar alıyorlar.

Kendi adımdan örnek vereyim. ugur.com’u başkası alınca

– uggur.com,

– uguur.com,

– ugour.com,

– ughur.com,

gibi çeşitlemeler görüyoruz.

Klavye dünyasında geçerli ama sesle çalışan yardımcılarda, biraz sıkıntı olabilir.

😉

Aklıma ilk gelen örnekler:

Eataly

Qömmür

Düşünsenize…

Cihaza sesleneceksiniz:

– Bana Eataly’den yer ayır?

Yanıt verecek:

– Hangi havayolunu tercih edersiniz?

🙂

Etiketler: Alexa, Amazon, Eataly, Echo, Siri, voice assistant

Kategori: bilişim