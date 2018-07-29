Yanlış Tahmin
“Ben demiştim” demeyi sevdiğimi defalarca yazmıştım. Bu sefer yanılgımı yazmak istedim.
2018 Dünya Kupası konusunda özetle şunları yazmıştım:
“Takım tutmam ve futbolla da pek ilgilenmem. Duygual söylemler ve dolduruşlara değil veri bilimine inanırım.”
Bu doğrultuda, tahmin konusunda iddialı sitelerin linklerini vermiştim.
🙁
Gelin onlar ne demişler bakalım.
Machine learning predicts World Cup winner
“Almanya – Brezilya final oynar ve Almanya kazanır” demiş. 100 bin tane simülasyon yapmış ve en büyük olasılık bu şemadaki çıkmış.
😛
2018 World Cup Predictions ise gruptan çıkma, sonraki turları geçme… şeklinde detaylı tahminler yapmış ve Brezilya – İspanya arasında final oynanacağını iddia etmiş.
Her iki sitenin ayrıntılı bilgilerini ilgili bağlantılara tıklayarak görebilirsiniz.
🙂
Sonuçta ancak ilk 4’de yer alacağı sanılan Fransa şampiyon oldu. İlk 8’de olmasına “belki” gözüyle bakılan Hırvatistan finali oynadı.
Fena yanıldım. İğneyi kendime batırayım da, çuvaldız elimde kalsın.
😉
Etiketler: bilgi toplumu, bilgi yönetimi, Dünya Kupası, futbol, itiraf, tahmin, veri bilimi
Kategori: bilişim, yaşamın içinden
31 July 2018
11:08 am
İşin içinde insan olunca matematik hesap tutmayabiliyor.