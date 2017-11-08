Yıllardan beri müşteri deneyimi üzerinde duruyorum. “Kullandığınız ürün veya hizmetin değil, yaşadığınız deneyimin müşterisi olursunuz” diyorum.

Pazarlamanın önde gelen dijital yayınlarından WARC bugün “Digital transforms the concept of loyalty” [Dijital, sadakat kavramını değiştiriyor] başlıklı yazısında şöyle yazmış:

Dijital çağda sadakat, işlemlerden değil sürekli sunulan muhteşem deneyimin sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Amazon Prime yeni bir sadakat programı türü. Sadakat stratejisi sadakat (hani bizimkilerin indirim, puan, taksit filan gibi şeyleri) önermiyor, muhteşem deneyim sunuyor.

(Ben böyle çevirdim ama daha iyisi ile değiştirebilirim)

Siz yazının tamamını okuyun.

😉

Yakında çok sayıda müşteri deneyimi konferansı, paneli, eğitimi, vb. duyacağız. Marka değil, Markalaştırılmış Deneyim üzerinde durulacak.

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Etiketler: Amazon, kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi, müşteri sadakati, sadakat

Kategori: CEM