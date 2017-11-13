Dün Özgür Alaz‘ın bir tweet’ini gördüm.

Durmadan “ÜRÜN değil DENEYİM” diyorum ya! Aynı paralelde düşündüğümüz bu örneği paylaşmak istedim.

🙂

Farklılaştırılmış deneyim taksi şoförüne bile, UBER veya BiTaksi olmadan sadık müşteri kazandırabiliyor. Hizmetini deneyime dönüştüremeyenler ise bundan şikayet ediyor.

Hizmetin deneyime dönüşmesi örneği: Rehber, DJ ve Öğretmen

😉

Deneyim konusunda küçük bir uyarıda bulunayım.

Eğer güzelleştirdiğiniz deneyimi yeterince markalayamamışsanız (yani kendi adınızla anılır duruma getirmemişseniz) sizden çok sektör liderine yarar.

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Etiketler: hizmet sektörü, kullanıcı deneyimi, marka, marka algısı, müşteri deneyimi

Kategori: CEM