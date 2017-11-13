ÜRÜN değil DENEYİM
Dün Özgür Alaz‘ın bir tweet’ini gördüm.
Durmadan “ÜRÜN değil DENEYİM” diyorum ya! Aynı paralelde düşündüğümüz bu örneği paylaşmak istedim.
🙂
Farklılaştırılmış deneyim taksi şoförüne bile, UBER veya BiTaksi olmadan sadık müşteri kazandırabiliyor. Hizmetini deneyime dönüştüremeyenler ise bundan şikayet ediyor.
- Hizmetin deneyime dönüşmesi örneği: Rehber, DJ ve Öğretmen
😉
Deneyim konusunda küçük bir uyarıda bulunayım.
Eğer güzelleştirdiğiniz deneyimi yeterince markalayamamışsanız (yani kendi adınızla anılır duruma getirmemişseniz) sizden çok sektör liderine yarar.
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Etiketler: hizmet sektörü, kullanıcı deneyimi, marka, marka algısı, müşteri deneyimi
Kategori: CEM
13 November 2017
10:04 am
“Eğer güzelleştirdiğiniz deneyimi yeterince markalayamamışsanız (yani kendi adınızla anılır duruma getirmemişseniz) sizden çok sektör liderine yarar”
Hocam ben bunu yıllardır beraber iş yaptığım firmalara anlatmaya çalışıp, karar noktasındaki kişilere anlatamamanın derdini çekiyorum. (Bir küçük not : Müşteri ile temas noktasında olan çalışanlar bu politikanın yanlışlığının tecrübe ederek fark etmiş oldukları ama değişim yetkileri olmamaları)