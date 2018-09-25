Dijital Pazarlama ve Karikatür

Bu karikatürü ilk gördüğüm anda, dijital pazarlamanın bazı kavramlarını hatırladım.

“Ne ilgisi var?” diye soracak olursanız…Bu karikatüre bakınca aklımdan geçen kavramlar:

Zamanlama… Burada çok sayıda “zamanlama”dan konuşabiliriz.

Hızlı, hatta birinci olmak için acele edenin yeterince bilgilenmeden atlaması,

Bu gibi olasılıklar dikkate alınmadığı için bilgilendirmenin geç yapılması,

Bilgilendirme…

Yukarıda, zamanlama maddelerinin ikisi de bilgilendirme ile ilgili.

maddelerinin ikisi de ile ilgili. Katılımcılara birçok kanaldan bilgi vermek yerine, son dakikada ve tek bir kanaldan bilgi verilmesi. İletişim teknolojilerinin yetersiz kullanımı.

Etkileşim

Tek taraflı karar vermenin yanlışlığı,

Karardan etkilenecek kişilerin bilgilendirilmesi, hatta anladıklarından emin olunması

Etkileşim Anı (veya Gerçekleşme Anı)

Müşteri Deneyimi’nde an’ların artık birleştiğini söylemiştik. Bu “Nihai Etkileşim Anı“, bir bumerang gibidir. Geri dönülmez zararlar verebilir.

😉

Elbette Dijital Pazarlama kavramları bu kadar az değil.

Kişiselleştirme (Kişiselleştirilebilen içerik, kişiselleştirilmiş teklif, vb.)

(Kişiselleştirilebilen içerik, kişiselleştirilmiş teklif, vb.) Gerçek zamanlı iletişim (Bu vesileyle, yeni medya için konuşulan “ zamandan ve mekandan bağımsız ” olma durumunun, eş zamanlı olmanı gücünü azaltmadığını, aksine artırdığını iddia ediyorum. Başka bir tartışma konusu olarak buraya kayıt düşüyorum. Bence etraflıca tartışılmalı)

(Bu vesileyle, yeni medya için konuşulan “ ” olma durumunun, eş zamanlı olmanı gücünü azaltmadığını, aksine artırdığını iddia ediyorum. Başka bir olarak buraya kayıt düşüyorum. Bence etraflıca tartışılmalı) Beta Testi ve hızlı öğrenme (Buna sınama ve yanılma da diyebiliriz. Geleneksel pazarlamadan farklı olarak, sınama sırasında hangi hedef kitlenin nelere karşı duyarlı olduğunu öğrenebilme ve hemen düzeltme fırsatının olması var.)

(Buna sınama ve yanılma da diyebiliriz. Geleneksel pazarlamadan farklı olarak, sınama sırasında hangi hedef kitlenin nelere karşı duyarlı olduğunu öğrenebilme ve hemen düzeltme fırsatının olması var.) İletişim tasarımı (Yukarıdaki kavramların etkin kullanımıyla ortaya çıkan bir durum. Örneğin, Cabridge Analitica’nın ABD seçimlerinde oynadığı rol)

Veri, büyük veri, sosyal mecralar, ölçümleme gibi diğer kelimelere gelince… Bunların yukarıdaki amaçlar için araç olduğu kanaatindeyim.

🙂

Katıldığım bir etkinlikte “Dijital pazarlama deyince aklınıza ne geliyorsa, yazın” diye söylenmişti. Sonuç şöyleydi:

Açıkçası bu tabloyu oldukça eksik bulmuş ve konuşmamda bunu vurgulamıştım. Bu yazıyı, bir “devam yazısı” diye de okuyabilirsiniz.

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Etiketler: dijital pazarlama, kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi

Kategori: CEM