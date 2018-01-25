Müşteriye Yardım Teklifi

Dün, Selim İmre @msimre Twitter’da gördüğü güzel bir mesajı benimle paylaştı.

Sepetlerin üzerindeki renkler

YEŞİL: Kendim yaparım

TURUNCU: Yardım gerekiyor

anlamına geliyor. İçekapanık kişiler için güzel bir uygulama.

Selim İmre’nin yazdığı gibi “İçekapanık olmasan da opsiyon sunulması düşünceli olmuş“.

Müşteri duygusunu anlamaya yönelik yaklaşımları çok beğenirim.

😀

Normal marketlerde yardıma gerek duymuyorum ama yapı marketlerde ihtiyacım oluyor. Bir görevliyle gözgöze gelebilmek için çabalayanları görüyorum. Bırakın gözgöze gelmeyi, bazen birbirleriyle sohbet ettikleri için müşteriye zaman ayıramayan görevliler oluyor.

Bu uygulamanın, özellikle yapı marketlerde işe yarayacağını düşünüyorum.

🙂

Aşağıdaki resmi, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda çektim.

Pegasus bankoları önünde kuyruk var. Pegasus kioskları önünde sadece bir tek kişi var. Pegasus kiosklarında başkalarına yardım etmesi gereken onlarca genç arkadaş, kendi aralarında sohbetteler.

Pegasus’un bütününe yayılmış olan bu “yardım severlik” nedeniyle, genelde THY’yi tercih ediyorum.

Demem o ki… Bırak içe kapanık olmayı, dışavurumcu olsan ne fayda.

Yönetim bilimlerinin efsane gurusu Peter Drucker “ Kültür stratejiyi kahvaltıda yer ” demiş.

” demiş. IBM’in dönüşümünü sağlayan unutulmaz CEO’su Lou Gerstner “ Kültür her şeydir ” demiş.

Kurum kültürü yukarıdan aşağıya iner. Kültür elvermezse, üzerine “BANA YARDIM EDİN” yazan turuncu elbise giysen yararı yok.

😉

Etiketler: müşteri deneyimi, Pegasus Hava Yolları, yardım

Kategori: CEM