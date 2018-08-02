Ağır Yük
Bugünün blog sayfası, çok resim ve az yazı içeriyor. Resim kendisini anlatıyor da ondan.
Ankara’lı vinç işletmecisi YAVUZ VİNÇ:
Okuyamamışsanız… Arkasında şöyle yazıyor.
KALDIRAMADIĞIMIZ TEK YÜK MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ
Hiçbir kurumun kaldıramayacağı en ağır yük nedir? sorusunun yanıtını slogan yapmış.
Bu anlayışın, büyük olduğu iddia edilen kurumlara örnek olmasını diliyorum.
😉
Resmi paylaşan Umut Altun’a çok teşekkürler.
Etiketler: ders, feed-back, müşteri deneyimi, müşteri memnuniyeti, örnek
Kategori: CEM