Bugünün blog sayfası, çok resim ve az yazı içeriyor. Resim kendisini anlatıyor da ondan.

Ankara’lı vinç işletmecisi YAVUZ VİNÇ:

Okuyamamışsanız… Arkasında şöyle yazıyor.

KALDIRAMADIĞIMIZ TEK YÜK MÜŞTERİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ

Hiçbir kurumun kaldıramayacağı en ağır yük nedir? sorusunun yanıtını slogan yapmış.

Bu anlayışın, büyük olduğu iddia edilen kurumlara örnek olmasını diliyorum.

😉

Resmi paylaşan Umut Altun’a çok teşekkürler.

Etiketler: ders, feed-back, müşteri deneyimi, müşteri memnuniyeti, örnek

Kategori: CEM