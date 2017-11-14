Anlamlandırma’da Üst Akıl
Danışmanlık verdiğim kurumlarla veri anlamlandırma çalıştayları yaparız.
Meraklısına, anlamlandırma konulu videolar:
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Bir marketler zinciri ile anlamlandırma çalışması yapıyorduk. En iyi 5 mağaza müdürü çalışmaya katılmıştı. Kısa bir süre sonra, çok düz bir mantıkla anlamlandırma yapığımızı farkettim. Bir anda aklıma geldi:
– Bugün ofise gelemeyen Genel Müdür Yardımcısı var mı?” diye sordum.
– Alpaslan bey bugün gelemedi.
– Tamam. Hemen onun sekreterini çağırın.
– …??
– Çağrı merkezinden de bir hanım çağırın.
İki kadın geldi. Kısa süre içinde 5 mağaza müdüründen daha fazla anlamlı ilişki ortaya koydular.
Şu videoyu izlerseniz,
ne demek istediğimi anlarsınız.
Bu nedenle, veri anlamlandırma çalışması yaparken katılımcılar arasında kadınların bulunmasına dikkat ederim.
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Kategori: CRM