Aymazlık Zirvesi

Bugün, Serkan Uğur‘un bir tweet’i sayesinde Gartner’ın şu mesajını gördüm.

Neden AYMAZLIK olarak nitelediğimi anlatayım.

CRM öldü diyor ama büyük verinin yükselişinden ve müşteri deneyiminin öneminden bahsediyor.

Benim yazılarımı ve eğitimlerimi izleyenler bilir. “Veriye sahip olmak yetmez, müşteri deneyiminden anlamalısınız” diye defalarca yazdım. En eğlencelisi şurada. (Ocak 2010’da yazmıştım)

Verinin arttığı, kişiselleştirmenin giderek hayatımıza daha fazla girdiği bir ortamda CRM ölür mü?

İçeriği kime ve neye göre hazırlayıp sunacaksın?

😉

Yıllarca raporlarına önem verdiğim, birçok araştırmasını eğitimlerimde paylaştığım Gartner’in “CRM’i sadece sadakat kartından ibaret sanması” beni şaşırttı.

🙁

Etiketler: Gartner, müşteri deneyimi, veri bilimi

Kategori: CRM