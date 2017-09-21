Tom Hanks ve Emma Watson’un başrollerde oynadığı The Circle isimli filmi seyrettim. (Daha önceden seyretmiş olanlar varsa, “Neden daha önce haber vermediniz?” diyeceğim)

Şurada filmin fragmanlarını seyredebilirsiniz.

Film eleştirmeni olmadığım için senaryo, prodüksiyon, uyarlama, artist seçimi, mekan seçimi, ışıklandırma, ses kalitesi, görüntü kalitesi, kamera açıları, vb. konularına hiç girmeyeceğim. Beni ilgilendiren filmin konusu…

The Circle (Çember) etkileyici bir hikâye üzerinden bir veri şirketinin büyümesini ve güçlenmesini anlatıyor.

Big data, sosyal medya verileri, sosyal CRM, sosyal medyanın etkileri, veri anlamlandırma, veri modelleme, istatistiksel analiz, veri madenciliği, bilgi güvenliği, veri depolama ve işleme konularıyla ilgiliyseniz, mutlaka seyredin.

Yalın bir hikâye de değil. Şirketlerin güçlenmesi ve toplumu yönlendirerek politikayı etkilemesi gibi birçok yan konu da eklenmiş.

Seyredin ve sonrasında tartışalım.

GICIK NOTLAR:

2011’den beri verinin gidebileceği noktaları vurgulamaya çalışıyorum. O dönemlerde bana “ 3 satır kodlama bilmezsin, bu konularda ahkam kesme ” diyen bazı IT’cilerin bugünlerde çeşitli uyarılarını okuyorum da… “ Günaydıııın ” veya “ Hoşgeldiniiiiz ” diyesim var.

” diyen bazı IT’cilerin bugünlerde çeşitli uyarılarını okuyorum da… “ ” veya “ ” diyesim var. İsterseniz şu eski yazılara bir göz atın:

Sosyal Medya Quo Vadis

Kimin Seçimi

Çayıra Salamazsın

😉

Etiketler: bilgi güvenliği, bilgi toplumu, sosyal CRM, sosyal mecralar, sosyal paylaşım, veri bilimi, veri koruma, veri madenciliği, verinin değeri

Kategori: CRM