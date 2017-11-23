Çağrı Merkezi Fıkrası

Bir telekom firmasının çağrı merkezi cep telefonundan aramış.

– Ulaşım bilgileriniz bizde yok” demiş. Birkaç soru sormayı rica etmişler.

“Arayan onlar ve ulaşım bilgilerimi öğrenmek istiyorlar. Bir dönemler, telekom şirketinde çalışmıştım. Bu nedenle izin verdim” diye anlattı.

Az sonra “doğum tarihi” sorulmuş. Müşteri “14 – 08 – 63” diye yanıtlamış.

– Doğum yılını 4 rakamlı söyleyin” diye uyarılmış.

😉

Hani “rakamlar sıfata gerek duymazlar ama...” diyorum ya.

İşte oradaki “ama” önemli.

😛

Etiketler: akıl, çağrı merkezi, sayısallaştırma, telekom, veri anlamlandırma, yorum

Kategori: CRM