Yaklaşık 40 sene önceydi. Üniversite sınavlarını makaraya alan GIRGIR dergisi çeşitli türkü ve şarkılardan, alternatif bir soru seti yayınlamıştı. “Üniversiteye hazırlananlara büyük hizmet…” gibilerden.

Aklımda kalanları şunlar: (meraklısı için şarkıların linklerini de ekledim.)

Bugün ayın ondördü. Kız, saçını kim ördü?

a – Annem

b – Kendim

c – Sana ne. Kim ördüyse ördü.

d – (hatırlıyamadım)

Yanıyor mu yeşil köşkün lambası?

a – Yanıyor

b – Yanmıyor

c – Elektrikler kesik

d – Lamba değil köşk yanıyor

Osman abim evde mi?

(yanıt şıklarını hatırlamıyorum)

Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun?

(yanıt şıklarını hatırlamıyorum)

Belki başka sorular da vardı? Onları da hatırlamıyorum.

İlk soru ister istemez çok gündemde kaldı. Her ayın ondördü olduğunda, bazı kız arkadaşlara gidip

– Sana bir şey sorabilir miyim?

– Evet.

– Böyle karmaşık soruları sen bilirsin de o nedenle soruyorum.

– Tamam. Sor hadi…

– Ama bak… Bilmiyorsan söyle tamam mı?

– Eeehhh. Ya sor bakalım.

– Bugün ayın ondördü. Kız saçını kim ördü?” diye sorup soğuk şakaları bolca yaparak onların sabrını zorlamışızdır.

Aslında, her ayın ondördü olduğunda, bir devirler kafalarını ütülediğim 40 yıllık arkadaşlarıma “Bugün ayın ondördü. Kız, saçını kim ördü?” diye hatırlatmak isterim de…

Bu vesileyle… Anneler günü dolayısıyla onları kutluyorum.

Acaba kel kalmamda onların ah’ları tutmuş olabilir mi?

🙂

Oğlu daha 5 – 15 yaşındayken gelecekteki gelinine kin duymayan, böylece başka bir kadının en büyük düşmanı olmayan,

Oğullarına

kadına saygı duymayı,

yemek yapmayı değilse bile sofrayı hazırlamayı, toplamayı, tabak çanağı şöyle bir suya tutmayı,

insan ve doğaya sevgi ve saygı duymayı ,

bir inanış çerçevesi olmadan da karşısındakini ciddiye almayı,

ahırda değil evde yaşadığını, dolayısıyla yaşadığı yeri temiz tutması gerektiğini

öğreten, annelerin “Anneler günü” kutlu olsun.

😉

Etiketler: anneler günü, GIRGIR, sınav, test

Kategori: Hariçten Gazel