Sanayi Devrimi’nin buhar motorlarının keşfiyle başladığı söylenir.

Buhar motorları, lokomotifin motorunun bir yere sabitlenmiş halinden pek de farklı değildi. Her bir fabrika için tek bir tane buhar motoru yerleştiriliyordu. Tezgahlar bu motora aktarma organları, çarklar, kayışlar ve çeşitli düzeneklerle bağlanıyordu.

Elektrik motoru keşfedildiğinde bazı fabrikatörler, buhar motorunu çıkarıp yerine elektrik motoru koydular. Çarklar, kayışlar ve çeşitli düzenekler yine kullanılmaya devam edildi.

Bazıları ise, her tezgahın ayrı bir elektrik motoruyla çalışabileceğini anladılar.

😉

Bana sorarsanız, devasa buhar motorunun yerine, yine tek bir elektrik motoru koyan gelişimi anlamamıştır.

Yenilikçi düşünme, sadece eskisini bırakıp yeni teknolojiyi uygulamak değildir. Ona “uyum sağlamak” diyebiliriz.

Yeni teknolojinin hangi alanlarda ve nasıl kullanılacağına kafa yormuyorsanız, size dokunmadan… teğet geçip gidebilir.

🙂

Ref: Mc Kinsey Quarterly

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Kategori: İş hayatı