Medya Satın Alma’ya Accenture Tehditi

Campaign‘den Gideon Spanier’in 14 Mart 2017 tarihli haberini paylaşmak istedim.

Danışmanlık devi Accenture’un dijital kolu olan Accenture Interactive, reklam endüstrisinin korumalı alanında daha rahat ilerlemek için birçok müşterisine şirket içi medya satın alma masası kurmak için görüşmelere başladı.

Accenture Interactive konusunda, şu yazıya bir göz atıverin.

Accenture Interactive’in İngiltere ve İrlanda Yönetici Direktörü Joy Bhattacharya, Campaign’in bir kahvaltı toplantısında müşterilerinin birçoğunun kendi dijital medya satın almalarını kendileri yapmak istediklerini açıkladı.

Bhattacharya, “müşterilerin dijital medya tedarik zincirinde şeffaflık eksikliği ve dolandırıcılık konusunda “çok fazla” bir tartışma olduğunu” söyledi.

“Müşterilerimizle, onlar için medya satın alma masalarını nasıl kurabiliriz konusunda bazı görüşmeler yapmaktayız” diye belirtti. “Bence tam bir şeffaflık düzeyi ancak bu şekilde sürdürebilir.”

“Müşterilerimizin sahip olması gereken bir boşluk” dedi. “Müşterilerimizin bu yeteneği kurum içinde inşa etmesine yardımcı olmak ve bu süreçte eksiksiz şeffaflığı sağlamak istiyoruz.”

Bhattacharya, Accenture Interactive’in medya alımına geçmek istemediğini ısrarla belirtti.

Bununla birlikte, “Accenture Interactive’in müşterinin kendi bünyesinde medya satın alma masası kurmasına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını” belirtti. Accenture Interactive’in medya alımı dışında müşterilerin medyanın ve pazarlama sürecinin her bölümünü yönetmede elinden gelen bir rol oynamaya istekli olduğunu ileri sürdü.

Pazarlama hizmetlerinde yönetim danışmanlarının en kazançlısı olan Accenture’un hareketi, geleneksel medya ajansının rolünü atlamakla tehdit ettiği için medya alım grupları için büyük bir tehdit oluşturabilir.

Accenture Interactive, müşterilere pazarlama ve satış konusunda yeni ürün geliştirme ve hayata geçirmeye kadar “uçtan uca” bir müşteri deneyimi sağlamak için, dijital, tasarım, kullanıcı deneyimi ve yaratıcı hizmetler sunan (Karmarama ve Fjord’un da dahil olduğu) 10 ajans satın aldı.

Endüstri analistleri, markaların kendi medya alımlarını yapmalarının gittikçe artan bir trend olduğunu söylüyor.

🙂

EKLEME: Sevgili Olcayto Cengiz sayesinde gördüğüm haberi de yazıya ekleyeyim.

Birçok firma, ölçümler ve gösterimlerde sorun olduğu için Google ve Youtube reklamlarını durdurmuş [1] , [2] .

😉

Etiketler: Accenture, dijital pazarlama, medya, reklam, reklamveren

Kategori: pazarlama