Ağ, İçerik, Veri

Bugün, pazarlamaya ilişkin yayınlarda gezinirken WARC’ın bir yazısında şunu gördüm.

Aklıma ne geldi?

İsmail Hakkı Polat ve Ercüment Büyükşener ile birlikte yazdığımız ve Harvard Business Review‘nun

“Sosyal Medya Çağında Marka” konulu Mart 2016 sayısında yayınlanan Değişen Pazarlamada Değişmeyen Üç Temel başlıklı yazımızda özellikle bu konunun üzerinde durmuştuk. WARC’ın yazısında “medya, reklam ve teknoloji” diye geçen üçlüyü biz “AĞ – İÇERİK – VERİ” diye daha geniş kapsamda ele almıştık.

Harvard Business Review’nun Mart 2016 tarihli dergisinin 54’üncü sayfasından kopyaladığım şekilde olduğu gibi, bu üçlü ne kadar yakınlaşırsa, o kadar başarılı yönetileceğini anlatmaya çalışmıştık.

🙂

Derginin kapağına bakıp, içeriğini anlamadan “Bazıları sosyal medyada pazarlama konusunda daha yeni uyanıyor” diyen SMU’lar da oldu. Birçoğu “AĞ – İÇERİK – VERİ” hatta daha dar ele alıp “medya, reklam ve teknoloji” üçlüsünden bahsetmedi.

Biz, bu üçlü yakınsamayı defalarca anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz.

Şimdi, uluslararası araştırma firması IPSOS’un da bizimle aynı fikirde olması güzel.

😉

Etiketler: ağ-içerik-veri, Harvard Business Review, Ipsos, medya, reklam, teknoloji

Kategori: pazarlama