Amazon Zam Yaptı

Amazon satıcıların komisyonlarını arttırmış.

15 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere, elbise ve aksesuarlarda %15 olan komisyon oranını %17‘ye çıkarmış. Ayakkabı, çanta ve gözlükte 75 doların altında ise değişiklik yok. Eğer 75 doların üstündeyse komisyon %18‘e çıkıyor. Asgari 1 dolar komisyon, her koşulda geçerli.

Garip geliyor değil mi? Fiyat arttıkça komisyonun artması. MBA sınıfımda, bu düşünceyi haklı kılan gerekçeleri tartışmaya açacağım.

Mücevherat için farklı bir uygulama söz konusu. Halihazırda komisyon %20 oranında ve asgari 2 dolar alınıyor. 22 Şubat’tan itibaren bir yıl için geçerli olmak üzere, 250 dolara kadar %20, sonrasında %5 komisyon uygulanacak. Şu anda 300 dolar değerinde bir mücevherat için (%20 = ) 60 dolar ödenirken, yeni uygulama sonrasında (İlk 250 dolar için 50, sonraki 50 dolar için 2.5 =) 52.5 dolar komisyon ödenecek.

Bu arada, aylık ödeme yapan Prime üyelerini de unutmamış. Bugünden itibaren ayda 10.99 dolar olan abonelik ücretini %18.2 zam ile 12.99 dolara çıkarmış.

Yıllık Prime abonelik ücreti 99 dolar değişmemiş.

MBA eğitimlerinde bu çift taraflı artışları tartışacağız.

😉

Amazon’u tartışırken bir arkadaşım Amazon’un satın aldığı taze gıda marketleri zinciri Whole Foods‘un müşteri kaybettiğini söyledi. Whole Foods’u farklılaştıran “taze sebze ve meyve” artık “fiyat optimizasyonu”na kurban gidiyormuş.

Şirket satın almalarında farklılaşan değerleri korumak… bazen pek de kolay olmuyor. Amazon için bile…

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Etiketler: Amazon, e-ticaret, fiyatlama, optimizasyon

Kategori: pazarlama