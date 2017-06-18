Bugün Babalar Günü…

Bilirsiniz, “Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun…” diye başlayan söylemlerden hiç hoşlanmam.

Bernard Shaw’un dediği (ve çok sıkça tekrarladığım) “Bu söylediğim de dahil olmak üzere, bütün genellemeler yanlıştır.” cümlesini savunurum. Dolayısıyla “Tüm babalar” gibi genellemeleri sevmem.

Meraklısına, Anneler Günü konusunda da farklı düşünmüyorum. Buyurun, bakın.

Bir çocuğun dünyaya gelmesi için bir şekilde katkıda bulunmak, kimseyi kutlu yapamaz. Tecavüzcüyü kutsamak gibi bir şey…

Baba olmak, kadın üzerinden değil çocuk sayesinde ve emek harcayarak kazanılan bir sıfattır.

😉

İşin pazarlama kısmına gelelim.

Özel günler, mutlaka pazarlamacılar tarafından hatırlanmalıdır [1] , [2] . Bunu bir iletişim fırsatı olarak kullanmayı abartanlar da olabilir.

Hediyeyi Pazartesi değil de Babalar Günü öncesinde verseler, birileri babasına sunabilirdi. Yine de sonuçta yaklaşık 1300 kişi retweet etmiş. (Kampanya hedefi kaç kişiydi acaba?)

🙂

Kredi kartı sektörünü bırakmadan önce, harcamaların en çok olduğu gün Babalar Günü olmaya başlamıştı. (Şimdi Sevgililer Günü’ymüş)

Nedenini şöyle yorumlamıştık: “Kocasına veya babasına hediye alan kadın, kendisi için alışveriş yapmadan durabilir mi?” İtiraf.com’dan bir alıntı.

Alıntılanan metin Babalar Günü itirafı değil ama kendini anlatıyor.

🙂

Sosyal CRM eğitimlerimde, çeşitli sektörlerin sosyal mecralardan iş fırsatı bulması konusunda ödev veririm. Hediyelik eşya sektörünü işleyen arkadaşlar, Twitter’da Babalar Günü denemesi yapmışlar.

Görüldüğü gibi pek satış fırsatı çıkmamış.

🙂

Çocuklarını katılaşmış inançlarla değil de insan ve doğa sevgisiyle büyüten, onlara bilimsel bakış açısıyla sorgulamayı ve çalışmayı öğreten, ahlak ve vicdan konusunda örnek olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.

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Etiketler: ahlak, babalar günü, özel günler, planlama, sorgulama

Kategori: pazarlama, yaşamın içinden