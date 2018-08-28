Dijital Pazarlama’da İzlenmesi Gerekenler Listesi

Sevgili Berkan Bağcı, “Dijital Pazarlama Sektörüne Yeni Girenlerin Takip Etmesi Gereken Kişi ve Bloglar” diye bir liste yayınladı.

Listede severek izlediğim ve birikimime katkıda bulunan çok sayıda genç arkadaş yer alıyordu.

Listede adımı görmeyen genç arkadaşım Murat Durak, Berkan’a bir tweet gönderdi.

Murat Durak’tan hemen sonra, sosyal mecralarda ilk tanıdıklarımdan Serbay Arda Ayzıt da hakkımda olumlu görüşlerini yayınladı.

Sonrası hızlı gelişti.

Berkan Bağcı yanıtladı

Dijital pazarlama deyince akla önce satış fırsatı üretme (lead generation) ve arama motoru pazarlaması (SEO + SEM) geliyor. Oysa süreç tasarımı, analitik, kişiselleştirme, müşteri deneyimi, dijitalleştirme, müşteriyi izlenebilir kılma konuları da dijital pazarlamanın olmazsa olmaz kavramları.

Berkan Bağcı benim adımı da listeye ekledi.

Çok takdir ettiğim birçok genç arkadaş ile birlikte listede bana da yer verdiği için Berkan Bağcı’ya, ve adımı listeye koymak isteyen Murat Durak ve Serbay Arda Ayzıt’a teşekkür ediyorum.

.

Etiketler: dijital pazarlama, liste, Murat Durak, SEO, Serbay Arda Ayzıt

Kategori: interaktivite, pazarlama