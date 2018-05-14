Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin bildirdiğine göre, ABD’de dijital reklam harcamaları yıldan yıla %21 oranında artmış olup 2017 yılında 88 milyar dolara ulaşmış.

Profesyonel hizmetler sunan PwC’nin raporu da (mobil ve video dahil olarak) iki haneli büyümenin devam ettiğini teyit etmiş.

Mobil reklamlar, gerek dijital reklamlar içinde, gerekse tüm reklamlar arasında pazar payını arttırmış.

Nielsen (pazar araştırma şirketi), bu sırada toplam medya harcamasının %3 azaldığını tahmin ediyormuş.

Öte yandan, 2016 yılında 8.9 milyar dolar olan dijital video harcamaları da 2017 yılında % 33 artışla 11,9 milyar dolar olmuş. Toplam sosyal medya reklamları ise 16.3 milyar dolardan % 36 artışla 22.2 milyar dolara çıkmış.

Sonuçta IAB raporuna göre, dijital reklam gelirleri ilk kez televizyon (yayın ve kablolu toplamı) reklam gelirlerini geçmiş.

Mobil video gelirleri de %54 artışla 2017 yılında 6.2 milyar dolara ulaşmış ve ilk defa masaüstü video gelirlerini geçmiş.

🙂

PwC’nin raporunda şu noktaya da dikkat çekilmiş:

20 yıl önce, KOBİ’ler önemli ölçüde harcama yapmazlarsa pazarlama ve reklam yatırımlarında geri dönüş alamıyorlardı.

Bu nedenle birçok işletme için reklam maliyeti, kolayca göze alınamayacak bir riskti.

Dijital reklamcılık, büyüklükleri ve bütçesi ne olursa olsun, tüm işletmelerin coğrafyaya (konuma), demografiye, psikografik ve davranışa dayalı hedef kitlelere ulaşmasını büyük ölçüde demokratikleştirdi.

Raporda ayrıca, “yapay zeka (AI), arttırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve sese dayalı sistemler gibi teknolojilerin reklam sektörünün gelişmesinde önemli fırsatlar sağlayacağına” da değinilmiş.

😉

Türkiye’deki reklam istatistiklerini de IAB Türkiye’nin yayınlamasını bekliyorum.

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Etiketler: dijital pazarlama, IAB, reklam, reklamcı, sanal alışveriş, sosyal mecralar, teknoloji, yapay zeka

Kategori: pazarlama