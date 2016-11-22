Gizli Müşteri (devam)
13 Kasım 2016’da yayınlanan Gizli Müşteri yazısına yorum yapan Miraç Aköz:
Yazınızın başlığına baktığımda Gizli Müşteri uygulamasının artık işlevselliğini kaybetmiş olduğu mesajını yazının devamında vereceksiniz düşüncesine kapıldım.
Ama yazıyı okuduğumda bu uygulamadan vazgeçilmesini değil de, müşteri deneyiminin basamaklandırılmasının daha özenli ve gerçekçi yapılmasını, puanlama sisteminin müşterinin gerçek deneyimini yansıtarak gerçekleştirilmesi gerektiğini anlıyorum, doğru mu anlıyorum?
Sizce Gizli Müşteri hâlâ muteber bir kaynak mıdır? Değilse yerini hangi modele bırakıyor, bir iki keyword paylaşırsanız açtığınız kapıdan ilerlemek isterim.
diye yazmış.
Bu soruya kısa yanıtım “Eğer müşterinin deneyimlerini, şikayetlerini, duygu ve izlenimlerini öğrenecek teknolojilere yatırım yapamıyorsanız, bari gizli müşteri çalışmasını müşteri gerçeklerine uygun yapın“.
😉
Gerçek yanıtım ise biraz uzun.
Müşterinin deneyimlerini, şikayetlerini, duygu ve izlenimlerini birçok kanaldan öğrenebilirsiniz.
- Eğer “bir çok kanal” deyince aklınıza ilk olarak sosyal mecralar gelmişse, “Yenilikçi Düşünme” yazısındaki “yeni teknolojiyi uygulamak sizi yenilikçi yapmaz, uyumlu yapar” cümlesini hayata geçirmektesiniz. Bari teknolojiyi daha çok noktada kullanın ki, işe yarasın 🙂
Web sitenizden “sizi size şikayet etmeyi kolaylaştırarak” başlayabilirsiniz. (Yorumları da güzel bir tartışma içeren “İtibar Yönetiminden Önce” yazısında, müşterinin geri bildirim yapmasını kolaylaştırmanın faydaları anlatılmıştı.)
Müşterinin sizinle temas ettiği hemen her noktada geri bildirim vermesini kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin akaryakıt istasyonunda:
Resim Pisano‘nun sitesinden alıntıdır.
Sadece bu kadar değil. “Mağazamızda hangi ürünleri görmek istersiniz?” veya “Neden mağazamızdan alışveriş yapmadan çıkıyorsunuz?” gibi soruların yanıtlarını da alabilirsiniz.
Burada öncelikle, hangi temas noktalarından ne öğrenebileceğinize karar vermelisiniz.
Konaklama sektöründeyseniz, otel odasındaki televizyonu sadece sizin söylemek istediklerinizi aktarmak yerine, müşteriden geri bildirim almak için de kullanabilirsiniz. Odasında TV’yi açmışsa çoğunlukla size zaman ayırabilir.
Bu günlerin modası olan “mobil uygulamanızda” geri bildirimi ödüllendirebilirsiniz.
Çeşitli noktalara, üzerinde karekod ve link bulunan “geri bildirim” kartları / sticker’ları koyarsınız. Şikayeti veya beklentileri anında öğrenirsiniz.
Özetle, aslında müşteri olmayan bir kişiden 30 ayrı nokta konusunda bilgi alacağınıza, gerçek müşterilerinizin yüzlercesinden, birer ikişer bilgi edinirsiniz. Üstelik bunu anında öğrenip düzeltecek aksiyonları da alabilirsiniz.
🙂
Bunları yapsanız bile, gerçek müşteri deneyimi [1] , [2] çalışmalarını yapmanız ve söylenmeyen beklenti ve duyguları da öğrenmeniz gerekir.
Şimdi ilk / kısa yanıta dönelim. Eğer müşteriden anında geri bildirim alan teknolojileri kullanacak paranız veya kadronuz yoksa, bari gizli müşteri çalışmasından önce, gerçek müşteri deneyimini öğrenin.
😀
Etiketler: araştırma, feed-back, geri bildirim, gizli müşteri, müşteri deneyimi, müşteri memnuniyeti, müşteri odaklılık, teknoloji
Kategori: interaktivite, pazarlama
22 November 2016
9:49 am
Hocam,
Elinize sağlık, çok güzel bir içerik olmuş. Gizli müşteri çalışmasını firmaların doğru kullanamadığını düşünüyorum. Çok teknik konularda denetim yapmak isteyen markalar elbette bunları müşteriye soramaz. (örneğin; bir perakende mağazasında elektrik kabloları müşterinin geçişine engel teşkil ediyor mu? )
Bu ve bunun gibi teknik konular müşteriye sorulamaz belki ama; teknik detaylar dışındaki tüm konular müşteriye sorulabilir. Çünkü bir mağazadan aylık 60.000 kişi geçerken ayda 2 kez mağazaya gönderilen gizli müşteri asla ve asla gerçeği yansıtmaz ki, mağaza müdürleri genelde gizli müşteri sonuçlarına çok itiraz ederler, 2 kişinin söylemine mi bakıyorsunuz diye, çok da haklılar.
Müşteriden anında geri bildirim alan teknolojiler, gizli müşteriye oranla uzun vadeli düşünüldüğünde çok daha ekonomik olabilir.