Klişe Tombalası
1 Temmuz 2005’te, “Bigdata anlatırken “Zeki Müren de sizi görecek” veya nesnelerin interneti (IoT – Internet of Things) anlatırken “peynir ısmarlayan buzdolabı” veya “şoförsüz araba” cümlelerinden öte gidemeyenler”den bahsetmiştim.
Bugünlerin sahne modası
- Hiçbir odası olmayan AirBnb
- Hiçbir arabası olmayan Uber
- Hiçbir üretimi olmayan Alibaba
- Hiçbir yazarı olmayan Wikipedia
cümlelerinden mutlaka bahsetmek.
Bir ara “Hiç kitap rafı olmayan Amazon” deniyordu ama Amazon arka arkaya dükkan açınca bu cümle ortadan kalktı
Bu “Hiçbir … olmayan … ” cümlesini binlerce kez duyduk ama “varlıksızlık” (no asset) kavramının sanayi şirketlerine nasıl uyarlanabileceğinden bahseden neredeyse yok.
🙁
Neden mi? Klişeyi duyup “Çok iyiymiş bu yahu… Bunu ben de sunumlarımda kullanayım“dan öte gidemeyen konuşmacılar olduğundan.
Bir kez daha “Hiçbir … olmayan … ” cümlesini duyduğunuzda biraz sabredin. Varlıksızlık uygulamasının internet doğumlu olmayan şirketlerde nasıl uygulanacağını anlatmazlarsa, saçmalıklar tombalasını kazanmış gibi “tombala” diye bağırın ve elleriniz patlayana kadar alkışlayın.
😉
EKLEME:
Kutadgu Arslan’ın Facebook yorumundaki resmi de ekliyorum.
Kutadgu Arslan yorumunda “Geçen gün şirket içi bir sunumumda, “benim sunumumda bunları bulamayacaksınız peşinen söyleyeyim” dedim. ” diye belirtti.
🙂
Etiketler: Airbnb, Alibaba, etkinlik, konferans, saçmalık, toplantı, Uber, verimlilik, Wikipedia
10 December 2016
7:11 pm
Facebook Yorumları:
.
Kaan Gökgöz
Üretenler ya da hizmet sunan birileri olmadan bu girişimler bir anda yok olabilir.
.
Ozberk Olcer
THY 3; whatsapp 19 milyar dolar var bir de.
.
Cenk Kanıkman
Startup konumundayiz, inanilmaz buyuyecegiz! muhtesem bir fikir ama yatirimci ariyoruz….
(Bulamadi ve ise girdi)
.
Serdar Basegmez
Ahaha. Biz bu buzzword bingo oyununu konferanslarda oynuyoruz, bazı konuşmaları çekilir kılıyor. Bingo yapan twitter’dan duyuruyor. Tavsiye ederim 🙂
.
Harun Yücesoy
Özel etkinliklerde sahneye sandalye fırlatmak istemeyenler Maslak Orjin Starbucks’ta bol bol duyup, üstlerine yanlışlıkla kahve dökebilirler…
.
Olcayto Cengiz
Kitabı olmayan Amazon? Lütfen.
.
Uğur Özmen
Olcayto Cengiz Amazon arka arkaya mağaza açınca bunu söyleyemez oldular.
.
Kutadgu Arslan
Nokia da var.
.
13 December 2016
9:43 pm
Hiç kendi parası olmayan bankalar vardı Türkiye’de bi zamanlar. aklıma geldi birden. Demek ki onların da iş modeli öyleymiş. 😀