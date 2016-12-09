9 December 2016 Friday

Klişe Tombalası

1 Temmuz 2005’te, “Bigdata anlatırken “Zeki Müren de sizi görecek” veya nesnelerin interneti (IoT – Internet of Things) anlatırken “peynir ısmarlayan buzdolabı” veya “şoförsüz araba” cümlelerinden öte gidemeyenler”den bahsetmiştim.

Bugünlerin sahne modası

  • Hiçbir odası olmayan AirBnb
  • Hiçbir arabası olmayan Uber
  • Hiçbir üretimi olmayan Alibaba
  • Hiçbir yazarı olmayan Wikipedia

cümlelerinden mutlaka bahsetmek.

   Bir ara “Hiç kitap rafı olmayan Amazon” deniyordu ama Amazon arka arkaya dükkan açınca bu cümle ortadan kalktı

Bu “Hiçbir  …  olmayan  … ” cümlesini binlerce kez duyduk ama “varlıksızlık” (no asset) kavramının sanayi şirketlerine nasıl uyarlanabileceğinden bahseden neredeyse yok.

🙁

Neden mi? Klişeyi duyup “Çok iyiymiş bu yahu… Bunu ben de sunumlarımda kullanayım“dan öte gidemeyen konuşmacılar olduğundan.

Bir kez daha “Hiçbir  …  olmayan  … ” cümlesini duyduğunuzda biraz sabredin. Varlıksızlık uygulamasının internet doğumlu olmayan şirketlerde nasıl uygulanacağını anlatmazlarsa, saçmalıklar tombalasını kazanmış gibi “tombala” diye bağırın ve elleriniz patlayana kadar alkışlayın.

😉

EKLEME:

Kutadgu Arslan’ın Facebook yorumundaki resmi de ekliyorum.

Kutadgu Arslan yorumunda “Geçen gün şirket içi bir sunumumda, “benim sunumumda bunları bulamayacaksınız peşinen söyleyeyim” dedim. ” diye belirtti.

🙂

 

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Kategori: İş hayatı, pazarlama

“Klişe Tombalası” yazısına şu ana kadar 2 yorum yapılmış:

  1. Facebook Yorumları:
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    Kaan Gökgöz
    Üretenler ya da hizmet sunan birileri olmadan bu girişimler bir anda yok olabilir.
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    Ozberk Olcer
    THY 3; whatsapp 19 milyar dolar var bir de.
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    Cenk Kanıkman
    Startup konumundayiz, inanilmaz buyuyecegiz! muhtesem bir fikir ama yatirimci ariyoruz….
    (Bulamadi ve ise girdi)
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    Serdar Basegmez
    Ahaha. Biz bu buzzword bingo oyununu konferanslarda oynuyoruz, bazı konuşmaları çekilir kılıyor. Bingo yapan twitter’dan duyuruyor. Tavsiye ederim 🙂
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    Harun Yücesoy
    Özel etkinliklerde sahneye sandalye fırlatmak istemeyenler Maslak Orjin Starbucks’ta bol bol duyup, üstlerine yanlışlıkla kahve dökebilirler…
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    Olcayto Cengiz
    Kitabı olmayan Amazon? Lütfen.
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    Uğur Özmen
    Olcayto Cengiz Amazon arka arkaya mağaza açınca bunu söyleyemez oldular.
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    Kutadgu Arslan
    Nokia da var.
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  2. Hiç kendi parası olmayan bankalar vardı Türkiye’de bi zamanlar. aklıma geldi birden. Demek ki onların da iş modeli öyleymiş. 😀

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