Markanız = Deneyimimiz

Yıllardır “markanız deneyimimizdir” diyorum.

😉

Müşteri deneyimi konusunun önde gelen ustalardan Brian Solis “Airbnb ve Uber’in kötü deneyimleri üzerine geliştirdiği modeli” anlattığı yazısında şöyle demiş:

Özetle, “markanız, dahi pazarlamacılarınızın faaliyetleri ve etkileyici logolarınız değil, her temas noktasında müşterilerinize ve çalışanlarınıza yaşattıklarınızdır” diyor.

🙂

Bir not daha… Bu yazıyı okumamı sağlayan Mustafa Duran (@mustafaduran)’ı takip edin, çok yararlanırsınız.

🙂

Etiketler: kullanıcı deneyimi, marka, marka vaadi, müşteri deneyimi

Kategori: pazarlama