Pazarlama Zirvesi 2016
6 – 7 Aralık’ta Pazarlama Zirvesi’nin 17’ncisi Zorlu – Raffles otelde gerçekleşiyor.
Bu ülkede, bir etkinliğin 17’ncisini yapmak kesinlikle bir başarıdır. Management Center Türkiye‘nin CEO’su Tanyer Sönmezer‘i bu nedenle kutluyorum.
🙂
Bildiğiniz gibi benim hem işim, hem de hobim PAZARLAMA. Verilerin sürekli çoğaldığı dünyada pazarlamanın [1] , [2] , [3] , [4] , [5] ve marka iletişiminin [a] , [b] ne duruma geldiğini sürekli olarak izliyor ve öğrendiklerimi mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum.
Bu doğrultuda, pazarlamaya ilişkin etkinliklere katılmak hoşuma gidiyor. Davet edilince, yoğun programımı değiştirdim ve Pazarlama Zirvesi’ne katılmaya çalıştım.
6 Aralık sabahı, kayıt sırasında ismim bulunamayınca kuşkulandım. (Yazışmalarımız süresince tüm iletişim bilgilerim tekrar istendiği için, adımın bilinmemesi beni şaşırttı.) Daha önce bir benzeri başıma gelmişti zaten.
🙁
Toplantı öncesinde yıllardır görmediğim arkadaşlarla karşılaştım. Onlar profesyonel yaşamlarını sürdürüyorlardı. Değişen ABD$ ortamında bütçe ve tahmin yapmanın zorlukları gibi bazı ciddi konuların sohbetini yaptık. Sonra birlikte toplantı salonuna yöneldik.
Toplantı salonuna girerken tüm kartların üzerindeki QR kod, görevlilerce okutularak salona alınıyordu.
Benim kartımda sorun çıktı. “Siz kenarda bekleyin” denildi. Arkadaşlarım girdiler. Kenarda – gerçekten – bir süre bekledim. Sonra kapıdaki görevlinin keyfinin gelmesini beklemedim ve içeri girdim.
Kahve molasında da aynısı tekrarlandı. Kapıdan her çıkan, geri girerken kartını okutarak girmek zorundaydı. Ben yine birkaç dakika bekledim ve yeniden okunmasını denemeden içeri girdim.
Saat 11.30 gibi çok acil bir telefon geldi. Görüşme yapmak için salondan çıktım. Telefon konuşmam bittiğinde geri girmeye çalıştığımda yine QR kod okundu ve “Sizin içeri girmeniz yasak” denildi.
Kapıdaki görevliye anlatmaya çalıştım. “Buraya davetli olarak geldiğimi, bu etkinliğe girmek için sahte QR kod üretmenin anlamsız olduğunu, üzerindeki diğer kağıtlara ve boynuma asılı kurdeleye bakarak bile bunun benim üretimim olmadığının anlaşılacağını…”
Görevli “Yasak” diye tutturdu.
“Anladım. Bu durumda burada kalmanın bir gereği yok. Girip eşyalarımı alıp çıkayım bari” dedim. Ona da izin vermedi.
Kayıt masanına gidip durumu aktardım. “Kim öyle söylemiş, bana gösterin” diyerek bir görevli benimle geldi. İçeri alamayan kişiye gerekli uyarıları yaptı. (O arkadaşa gerekli uyarıları yaptı ama, bana “Kusura bakmayın, bir hata olmuş” demedi.)
İçeri girip eşyalarımı alıp çıktım.
🙁
Bir yandan 17 yıldır sürdürülen bir etkinlik. (Bugünlerde sürdürülebilir bir şey yapmak çok zor. Bu nedenle kesinlikle takdir ediyorum ve karalamak istemem.)
Diğer yandan kapıdakinin düşüncesiz davranışı. (Bir kişinin düşüncesiz davranışı nedeniyle onlarca kişinin emek harcadığı bir etkinliğin olumsuz anılması doğru olmayabilir ama…)
Kendime “Neden salona her girişte QR kodlar okutuluyor?” diye sordum. Bilirsiniz, 20 yıldan beri veriye dayalı pazarlama ile ilgileniyorum.
- Kimlerin hangi oturumlarla ilgilendiğini öğrenmek için olabilir. Gelecek senelerde konu seçiminde dikkate alacaklar
- Kimler geldi, kimler gelmedi. Gelecek sene davetli listesini buna göre ayarlayacaklar.
Verilerin toplanma nedenlerini düşünürken, “Cihazlar QR kod okumazsa ne yapılacağı” konusunda bir talimat verilmediğini düşündüm. (Konuşmacılardan Mark Ritson – benim de sıkça söylediğim gibi – “Ne yapılacağını bilmek değil, ne yapılmayacağını bilmek önemlidir” demişti. Demek ki, organizasyonu yapanlar bunu atlamış.)
Teknoloji kullanımını eksik yapan kurumlar gibi, araçlar amaç olmuş ve QR kod okunmazsa “YASAK” deniyor.
😉
Hep söylerim. Önce amaçlarınızı saptamalı, sonra en uygun teknolojilere karar vermelisiniz. Eğer istisnalarda ne yapacağınızı saptamazsanız, tüm teknoloji yatırımlarınız boşa gidebilir.
🙁
Umarım başka bir etkinlikte, sizinle ilham verici içerikleri paylaşma fırsatım olur.
😉
Etiketler: etkinlik, Management Center Türkiye, Pazarlama Zirvesi, QR kod, Tanyer Sönmezer
Kategori: pazarlama
7 December 2016
12:28 am
Uğur bey merhaba
Bu kadar özendiğimiz bir işte başınıza gelenler için kendim ve ekibim adına çok özür dilerim. Yarın sabah bizzat kendim ilgilenecğim konuyla. Eğer yarın gelirseniz sizi hayal ettiğimiz gibi ağırlamaktan çok mutluluk duyacağım.
Görüşmek üzere
Sevgiler
Tanyer
7 December 2016
6:39 am
Merhaba Tanyer bey,
Türkiye’nin mevcut ortamının belirsizliği nedeniyle her katıldığım etkinlikte “Acaba gelecek sene tekrarlanabilecek mi?” endişesini yaşadığım için, gösterdiğiniz çabayı gerçekten çok başarılı bulmaktayım.
Yüzlerce değerli konuğu ağırladığınız için, arada bazı aksaklıklar olması olağan. Rakamsal baksak, yüzde 1 – 2’yi geçmeyeceğine eminim.
Ben bilgi yönetimine takılmış biri olarak, süreçlerin istisnalar açısından yanlış tasarlandığını düşündüm ve dile getirdim.
Umarım MCT’nin nice yıllar etkinliklerine şahit oluruz.
Sevgilerimle,
Uğur
7 December 2016
6:49 am
Facebook yorumları:
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Tanjan Ozbilgi
Üzücü bir durum.
Bir de dünyanın gittiği yönü takip ederek aramızdaki farka bakabiliriz.
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
Introducing Amazon Go and the world’s most advanced…
youtube.com
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Uğur Özmen
Böyle bir etkinlikte, akıllı etiket (RFID) kullanılarak tüm belirsizlikler ortadan kaldırılabilirdi. Ancak, anladığım kadarıyla ilk kurgulanan senaryo ile gerçekleşen arasında ciddi farklar var. Sanırım daha ilk noktada, kimlerin davetli olduğunun kaydı bile eksik. Bu noktada yanlışlar bir zincir etkisi yapmış.
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Tanjan Ozbilgi
Uğur Bey, zirvenin adı “inşaat zirvesi” ya da “meyva sebze zirvesi” olsaydı, olur böyle şeyler denebilirdi. Pazarlama yani içinde CRM olan bir konuda siz bunları yaşayınca biraz daha kalite beklenirdi elbet. Hadi kartınız okunamadı ve içeri sokulmadı diyelim, yahu insanın eşyaları bile geri verilmez mi ? “Kayıt listesinde isminizi nasıl bulamazlar”, “liste neden update edilmemiştir” falan kısmına hiç girmiyorum…
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Uğur Özmen
Sormayın… Zaten sinirlenmemin nedeni de buydu. Bugün, içinde veri olmayan pazarlama yapılmazken, konusu “exponential” büyüme olan bir konferansta bunun başıma gelmesi…
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Süleyman Sönmez
QR kodla pek çok etkinlik yapıyoruz bulunduğum okullarda. Hikaye define avı, video bağlantısı gibi. Güzel bir araç olmasına karşılık bir davetlinin kapı girişi için yanlış yöntem. Bu kadar senedir sahte kart yapıp seminere giren duymadım zaten bu denli tehlikeye giriyorsa kişi bırakın girsin izlesin.
😀
Sizin şahsınızda yaşanan duruma ben üzüldüm. Sabırla beklemeniz geldi gözümün önüne alçakgönüllülüğünüzün, zarifliğinizin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Daha ilk yanlış okumada kıyamet koparmak mümkündü.
Gördüğüm kadarıyla ilgili yöneticiler ilgilenip tedbir alacaklarını ifade etmişler.
En azından bu güzel…
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Uğur Özmen
Anladığım kadarıyla kapıdakinin söylemesi gereken “Sizi şimdi içeriye alayım. Size çok zahmet olacak ama acaba bir ara bu QR kodu Kayıt Masası’ndan değiştirtebilir misiniz?” olacaktı. Nazik bir önerme olduğu için doğal olarak kabul edecektim.
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8 December 2016
10:40 am
Hocam,
Yaşadığınız olumsuzluklar ile ilgili öyle güzel ders niteliğinde çözümler üretiyorsunuz ki insanın böyle bir olayın sizin başınıza geldiğine sevinesi geliyor.
8 December 2016
6:37 pm
Dostlar sağolsunlar,
İyi dilekleri sayesinde, ders çıkartacak olaylar yaşıyorum.
🙂