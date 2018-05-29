Samimi Sözleşme

Bu sayfayı genç arkadaşım, Response DGA‘nın kurucusu Murat Durak göndermiş.

Sadece sözleşmenin samimiyetine değil, yaklaşıma da bayıldım.

“74 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA” yazmamışlar, “74 TL VE ALTI ALIŞVERİŞLERDE KARGO PARAYLA” yazmışlar.

😉

Budur.

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Etiketler: çay, e-ticaret, samimiyet

Kategori: CEM, pazarlama, yaşamın içinden