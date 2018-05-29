Samimi Sözleşme
Bu sayfayı genç arkadaşım, Response DGA‘nın kurucusu Murat Durak göndermiş.
Sadece sözleşmenin samimiyetine değil, yaklaşıma da bayıldım.
“74 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA” yazmamışlar, “74 TL VE ALTI ALIŞVERİŞLERDE KARGO PARAYLA” yazmışlar.
😉
Budur.
.
Etiketler: çay, e-ticaret, samimiyet
Kategori: CEM, pazarlama, yaşamın içinden
30 May 2018
6:03 am
Linkedin Yorumu
.
Ibrahim Aytug (Pharmaceutical Sales Professional)
Tam sizin istediginiz gibi konuya direk deginmisler hocam
.