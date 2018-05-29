29 May 2018 Tuesday

Samimi Sözleşme

Bu sayfayı genç arkadaşım, Response DGA‘nın kurucusu Murat Durak göndermiş.

Sadece sözleşmenin samimiyetine değil, yaklaşıma da bayıldım.

“74 TL ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA” yazmamışlar, “74 TL VE ALTI ALIŞVERİŞLERDE KARGO PARAYLA” yazmışlar.

😉

Budur.

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Kategori: CEM, pazarlama, yaşamın içinden

“Samimi Sözleşme” yazısına şu ana kadar bir yorum yapılmış:

  1. Linkedin Yorumu
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    Ibrahim Aytug (Pharmaceutical Sales Professional)

    Tam sizin istediginiz gibi konuya direk deginmisler hocam
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