Yenilikçi Düşünme (devam)
Dün yayınladığım “buhar motoru yerine elektrik motoru koyunca yenilikçi olunmuyor” yazısına çok güzel katkılar geldi.
😀
Sevgili dostum İlyas, yazıdaki kavramın 3 basamaklı bir örneğini yazdı:
- GM, benzin motoru yerine elektrik motoru koymaya çalışıyor. (Tam da yazıdaki örneğe benziyor değil mi? 🙂 )
- TESLA, devasa bir ekranla, bağlantılı “connected” bir araba yapıyor.
- GOOGLE “sürücüsüz arabada direksiyon simitine gerek yok” diyor.
İlyas, bu vesileyle tasarımda “form factor” olgusunu da yeniden düşünmemiz gerektiğini hatırlattı.
😉
Eylül 2015‘te ABD’de bir Tesla mağazasını ziyaret ettiğimde çektiğim resimler:
Sosyal mecralarda
Tesla otomobilin içi.
Test sürüşü yapamadım. “Sadece bakıyorum, alıcı değilim” dedim 🙂 .
diye yazmıştım.
Bir yoruma yanıt olarak da
Bence Tesla otomobili, çok yenilikçi olmasına rağmen geçiş dönemi aracı. Şoförsüz arabalardan bir önceki dönemde birkaç tane daha (her seferinde bir öncekinden ders alıp iyileştirerek) çok sayıda akıllı arabanın çıkmasını bekliyorum
😉
Konuyu değiştirmek istemiyorum ama… Bu arada sayın Cem Boyner de şöyle bir konuşma yapmış:
Öngörüye katılıyorum.
Bu resmi, Pazarlama dersimizde Rekabet konusunu işlerken de kullanacağım.
😉
Etiketler: Cem Boyner, dijital dönüşüm, dijital perspektif, pazarlama stratejisi, rekabet, tasarımcı düşünme, yenilik, yenilikçilik
Kategori: interaktivite, İş hayatı, pazarlama