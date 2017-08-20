İlginç Dükkanlar

İçerik sitelerinin listelerine özendim ve geçmişte bazılarını yazı konusu yaptığım ilginç dükkanları paylaşmaya karar verdim.

😉

İspanya’daki berber “Maymun ol” diyor.

Elbette herkes yakışıklı olmak zorunda değil. Hiç değilse seçenek bulunsun.

😀

Ayder yaylasında AVM

“Ayder Yaylası – Rize” esprilerini yerinde inceleyebilirsiniz. KASAP, MARKET, ŞARKÜTERİ ile birlikte MANAV hatta OYUNCAKÇI bile var aynı dükkanda… Hemen yanında da köy kahvesi…

😀

Belçika’da “Siber Gıda” satan (satamayan) bir lokanta

Eğer lokantaya gideceksem, adı “Siber Gıda” veya “Siber Yiyecek” olan bir yeri tercih edeceğimi sanmıyorum. Nitekim, kapanmış gibiydi.

😀

Avrupa’dan, tabelada yazmadan mesajın iltilmesi

Caddedeki bütün dükkan tabelelarında satılan ürün veya hizmetleri gösteriyorlar.

😀

Bazen markalaşma kargaşası yaşanıyor.

Bağlarbaşı’nda

SALASH KEBAPCHI

FROM ADANA

🙂

Platform ekonomisi anlamış ve hayatına geçirmiş bir Kavacık esnafı

Platform:

😛

ve

Bursa Kapalıçarşı’dan KAÇMAK YOK

Bu dükkan değil ama bu listeye eklemeden duramadım.

Keyifli Pazarlar dilerim.

😉

Etiketler: dükkan, içerik, liste, perakende

Kategori: yaşamın içinden