20 August 2017 Sunday

İlginç Dükkanlar

İçerik sitelerinin listelerine özendim ve geçmişte bazılarını yazı konusu yaptığım ilginç dükkanları paylaşmaya karar verdim.

😉

İspanya’daki berber “Maymun ol” diyor.

Bilbao-berber-2a

Elbette herkes yakışıklı olmak zorunda değil. Hiç değilse seçenek bulunsun.

😀

Ayder yaylasında AVM

“Ayder Yaylası – Rize” esprilerini yerinde  inceleyebilirsiniz. KASAP, MARKET, ŞARKÜTERİ ile birlikte MANAV hatta OYUNCAKÇI bile var aynı dükkanda… Hemen yanında da köy kahvesi…

😀

Belçika’da “Siber Gıda” satan (satamayan) bir lokanta

Cyber-food-470

Eğer lokantaya gideceksem, adı “Siber Gıda” veya “Siber Yiyecek” olan bir yeri tercih edeceğimi sanmıyorum. Nitekim, kapanmış gibiydi.

😀

Avrupa’dan, tabelada yazmadan mesajın iltilmesi

Caddedeki bütün dükkan tabelelarında satılan ürün veya hizmetleri gösteriyorlar.

😀

Bazen markalaşma kargaşası yaşanıyor.

Bağlarbaşı’nda

SALASH KEBAPCHI
FROM ADANA

🙂

Platform ekonomisi anlamış ve hayatına geçirmiş bir Kavacık esnafı

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, açık hava

Platform: çok sayıda satıcı ve müşterinin sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan bir değişim ve birlikte çalışabilir teknoloji bağlantısıdır. (Bir Mc Kinsey makalesi tanımı)

😛

ve

Bursa Kapalıçarşı’dan KAÇMAK YOK

Kacmak-YOK

Bu dükkan değil ama bu listeye eklemeden duramadım.

Keyifli Pazarlar dilerim.

😉

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Kategori: yaşamın içinden

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