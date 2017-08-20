İlginç Dükkanlar
İçerik sitelerinin listelerine özendim ve geçmişte bazılarını yazı konusu yaptığım ilginç dükkanları paylaşmaya karar verdim.
😉
İspanya’daki berber “Maymun ol” diyor.
Elbette herkes yakışıklı olmak zorunda değil. Hiç değilse seçenek bulunsun.
😀
“Ayder Yaylası – Rize” esprilerini yerinde inceleyebilirsiniz. KASAP, MARKET, ŞARKÜTERİ ile birlikte MANAV hatta OYUNCAKÇI bile var aynı dükkanda… Hemen yanında da köy kahvesi…
😀
Belçika’da “Siber Gıda” satan (satamayan) bir lokanta
Eğer lokantaya gideceksem, adı “Siber Gıda” veya “Siber Yiyecek” olan bir yeri tercih edeceğimi sanmıyorum. Nitekim, kapanmış gibiydi.
😀
Avrupa’dan, tabelada yazmadan mesajın iltilmesi
Caddedeki bütün dükkan tabelelarında satılan ürün veya hizmetleri gösteriyorlar.
😀
Bazen markalaşma kargaşası yaşanıyor.
Bağlarbaşı’nda
SALASH KEBAPCHI
FROM ADANA
🙂
Platform ekonomisi anlamış ve hayatına geçirmiş bir Kavacık esnafı
Platform: çok sayıda satıcı ve müşterinin sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan bir değişim ve birlikte çalışabilir teknoloji bağlantısıdır. (Bir Mc Kinsey makalesi tanımı)
😛
ve
Bursa Kapalıçarşı’dan KAÇMAK YOK
Bu dükkan değil ama bu listeye eklemeden duramadım.
Keyifli Pazarlar dilerim.
😉
Etiketler: dükkan, içerik, liste, perakende
Kategori: yaşamın içinden