Çuvaldız, İğne

Elaleme çuvaldız batırıyorum da kendime de bir iğne batırayım.

😉

Bir etkinlikte ayrı zamanlarda birlikte çalıştığım 2 eski iş arkadaşımla karşılaştım.

Gaye ile 1998 – 2006 yılları arasında; Zafer ile daha önce 1988 – 1993 yıllarında birlikte çalışmıştık.

Birbirlerine tanıştırırken “Zafer, en dehşet yıllarımda benim ekibimdeydi” dedim.

Gaye “o yıllarda benimle çalışmanın nasıl olduğunu” sordu. Zafer çok kısa bir cümleyle açıkladı.

“Biz Fredy’nin kabusu dizisini, mizah filmi diye seyrettik.”

O zamanlardaki sertliğimin biraz fazla olduğunu bugün söyleyebiliyorum.

Neyse ki, o iş arkadaşlarımın büyük çoğunluğuyla hâlâ arkadaşız ve elden geldiğince sıkça görüşmeye çalışıyoruz. Tüm ast-üst ilişkilerinden arındıktan sonra bir arada olmak hepimize keyif veriyorsa… Daha ne olsun?

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Etiketler: arkadaş, dostluk, ekip ruhu, iş arkadaşı

Kategori: İş hayatı, yaşamın içinden