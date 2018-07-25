İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA programında verdiğim CRM dersinin ilk sayfalarından birinde şu vardır:

Dünyada iki çeşit insan vardır:

1) Eksik veriden anlam üretebilenler

😉

Birden nereden aklıma geldi anlatayım.

Dün yemek yediğim lokantadan tam çıkarken bir adam içeri giriyordu. Onu görür görmez kapıda duran usta içeriye seslendi:

– İki lahmacun… Biri acılı…

Sanırım hep aynı yemeği yiyordu… Kapıdan giren düzeltme ihtiyacı duydu.

– Hayır. Biri normal, diğeri acılı...

😀

İnsan beyni, böyle zamanda anılarla dolup taşıyor. Gençliğimde yaptığımız soğuk bir espri vardı:

“Adam büfeye “İki tane sosisli sandviç hazırla. Birine turşu koyma!” demiş. Büfeci sormuş: “Hangisine turşu koyulmayacak?“.

🙂

Etiketler: anlamlandırma, dinlemek, lokanta, sorgulama, yemek

Kategori: yaşamın içinden