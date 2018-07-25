İki lahmacun, biri acılı
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA programında verdiğim CRM dersinin ilk sayfalarından birinde şu vardır:
Dünyada iki çeşit insan vardır:
1) Eksik veriden anlam üretebilenler
😉
Birden nereden aklıma geldi anlatayım.
Dün yemek yediğim lokantadan tam çıkarken bir adam içeri giriyordu. Onu görür görmez kapıda duran usta içeriye seslendi:
– İki lahmacun… Biri acılı…
Sanırım hep aynı yemeği yiyordu… Kapıdan giren düzeltme ihtiyacı duydu.
– Hayır. Biri normal, diğeri acılı...
😀
İnsan beyni, böyle zamanda anılarla dolup taşıyor. Gençliğimde yaptığımız soğuk bir espri vardı:
“Adam büfeye “İki tane sosisli sandviç hazırla. Birine turşu koyma!” demiş. Büfeci sormuş: “Hangisine turşu koyulmayacak?“.
🙂
Etiketler: anlamlandırma, dinlemek, lokanta, sorgulama, yemek
Kategori: yaşamın içinden
26 July 2018
5:31 pm
“2 normal çay, bir açık çay” değil de “3 çay biri açık”.
Bana da öğrettiler artık söylemeyi 🙂