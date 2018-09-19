Her Meslek Erbabına Öneriler

Yine Özgür Alaz’ın bir tweet’i ile başlayan blog yazısı 🙂

Sayın Mahfi Eğilmez‘i zaman zaman okuyorum. Kriz öncesi yazdıklarının tamamını okumuştum.

Bu sefer dikkatimi çeken şu oldu: Özgür Alaz, Mahfi Eğilmez’in önerilerinin her meslek erbabı için geçerli olduğunu vurgulamıştı. Aklıma, kendi meslekleri için yazan ama her meslektekilerin yararlanacağı öneriler söyleyenlerin yazılarını listelemek geldi.

Hayır, kendilerini sözdeiçerik sitesi diye sıfatlandıran ama çoğunlukla anlamsız sıralamalar yapanlara benzemeye çalışmıyorum. Sadece öğrencilerime ve danışanlarıma örnek göstermek istiyorum.

Benim favorim sevgili Prof. Ali Nesin’in “Müstakbel Matematikçiye Öğütler” yazısıdır. Bloguma da taşımıştım.

Ayrıca her dönem, hangi ders olursa olsun, ilk sunum sayfalarından biridir, sevgili Ali Nesin’in sözleri.

Ve bence, profesyonel ile ücretli arasındaki farklardan biri de bu öğrenme arzusudur.

😉

İşin güzel tarafı, Özgür Alaz’ın da aynı düşünceleri taşıması

Sizin aklınıza böyle, aslında tek bir meslek erbabı için söylenmiş ama her mesleğin uzmanı için geçerli olan öneri ve öğüt yazıları gelirse, buraya ekler misiniz?

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Etiketler: Ali Nesin, blog, içerik, Mahfi Eğilmez, öneri, Özgür Alaz

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