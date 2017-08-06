Teşekkür ve Gurur
Dün Linkedin adımın geçtiği bir yazıyı bildirdi.
Okuyunca çok sevindim.
Özlem Katırcıoğlu ile, Starbucks’ın “sadakat ve mobil ödeme projesi” sırasında tanışmıştık. Her geçen gün kullanıcısı artan bu projenin kavramsal tasarımından, hayata geçirilmesine kadar her aşamasında kendisinin gayreti vardır.
Şimdi çalıştığı Samsung’da da başarılarını devam ettiriyor.
😀
Bir projeyi benim için keyifli kılan şey, paydaşların heyecan ve özveriyle temel kavramları savunması ve projenin hayata geçmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmeleridir. Özlem Katırcıoğlu ile çalışırken, o özveriyi ve her gün daha ileri gitmesi için ne kadar çabaladığını bizzat görmüştüm.
Şimdiki projesini Linkedin’de duyururken benden bahsetmesine çok sevindim. Ayrıca, zaten sağlam temelleri olan Özlem’in bilgi birikimine küçük katkılarım için de çok gururlandım.
Büyük tevazu ile “taleben olmak is hayatındaki en büyük şansımdı” demiş. Çalışma arkadaşım olması, benim için çok büyük bir şanstı.
Teşekkür ediyorum Özlem. Kuşkum yok, yine de başarılı projeler diliyorum.
😀
Etiketler: müşteri sadakati, Özlem Katırcıoğu, proje yönetimi, sadakat, Samsung, Starbucks
Kategori: İş hayatı, yaşamın içinden
6 August 2017
5:27 pm
Facebook yorumları:
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Ozlem Katircioglu
Beni bilirsin hocam, dogru bildigimi defalarca tekrar eder hic usanmam. Yine edecegim. Sayende buyuk bir luks yasiyorum. Karsima cikabilecek en iyi danismanla tek projede calismak bana hayat boyu kullanabilecegim degerde ogreti katti. Iyi bir danismanin katkisi tek proje ile sinirli olmamali, yasam boyu kullanacagim kadar sey ogrettin bana. Sadece bunda degil senin gururlandiracagini dusundugum her projemde dahil ol ya da olma adini bu yuzden gecirecegim. Ugur Ozmen’in talebesiyim, asil benim keyfime doyum yok
🙂
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Berna Mutlu Aytekin
Sizinle sohbet bile büyük keyifken, sevdiğiniz bir işte beraber yol almak kim bilir nasıl büyük bir keyiftir.
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6 August 2017
5:35 pm
Linkedin yorumları:
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Ozlem Katircioglu
Ne guzel yazmissin hocam, ellerine saglik. Hic katkin olmadigini düşündüğün bu projede bana bir onceki projemde yasadigim zorluk ve sinavlarda ogrettiklerin ve nasihatlarinla en buyuk katkiyi yine sen yapmis oldun.
Iyi bir danismanin, hocanin ogrettikleri tek bir proje ile sınırlıi degil yasam boyu degerlendirilecek kalitededir.
Ben de sayende bu luksu yasiyorum.
Seni hic hayalkirikligina ugratmam ve hep gururlandiririm umarim. Cok sevgiler.
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Pınar Demir MBA
Yağmurun bereketi hocam, sizin öğrenciniz olmak bir ayrıcalıktır
kucak dolusu sevgiler
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