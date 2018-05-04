Y, Z ve X
Bu resme iyi bakın
Hemen her yerde, “Dünyanın en meşhur resimlerinden biri olan Rembrandt’ın “Gece Devriyesi” resmine arkalarını dönmüş oturuyorlar” diye dolaşımda.
Oysa işin aslı şu:
Sanat Tarihi, sadece görüntüyle ilgili değil, sanatın sosyal ve politik bağlamını araştırmak ve öğrenmekle ilgilidir. Öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesi doğrultusunda bu resmi dijital kaynakları kullanarak araştırıyorlar. Bilet alırken müzenin uygulamasını indirmişler. (Kulaklık kordonlarını görebilirsiniz.) Resim hakkında bilgileri dinliyorlar.
Bu resmi yorumlarken “cep telefonlarıyla oynuyorlar” gibi değil, “resmin / müzenin kataloğunu alıp okuyorlar” diye düşünmek gerekir.
Teknoloji, eğitimin şeklini değiştiriyor.
- Teknoloji şimdiye kadar altyapıyı, ürün ve süreçleri değiştiriyordu. Artık teknoloji deneyimleri değiştiriyor. [Bu konuda sonra yazacağım.]
🙂
Bu gibi her resmin Y veya Z neslini küçümsemek için kullanılmasına alıştım da… Birçok resmin ve metnin arkasındaki gerçeği sorgulamadan paylaşanlar için ne söylemek gerekir?
Artık müzelerin böyle mobil uygulamaları (app) olduğunu bile bilmeyen, muhtemelen okuldan sonra sadece meşhur olduğunu duydukları için müzeye giden ve ilk fırsatta bunu sosyal mecralarda paylaşanlar…
Hangi neslin daha fazla sorgulama eksiği var acaba?..
😉
Etiketler: eğitim, genç nesil, kullanıcı deneyimi, müze, öğrenci, okul, Rembrandt, sanat, sanat tarihi, sorgulama, teknoloji
Kategori: CEM, dijital dönüşüm, yaşamın içinden
5 May 2018
5:05 pm
Facebook Yorumları:
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Davut Naci Kaya ·
Postür sorununu aklıma getirdi
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Süleyman Sönmez
Güzel yazı.
Bir de şuna karşıyım ilginin zamanı ihtiyaç dönemi var. O kadar kültür ve sanatla ilgilendiğim halde sanatçı ile tanışmam fotoğrafçılık eğitiminden sonra oldu. Fotoğrafçılıkla uğraşırken ışık konusunu ele aldığımda dünyanın en iyi ışık kullanım örneklerinin yüzlerce yıl önce bir ressam tarafından zaten bulunmuş olduğunu hayretle öğrendim Böylece tablolarını incelemeye başladım ve ondan sonra benim için unutulmaz bir değere sahip oldular
Çünkü kendim aynı ışık düzenini uygulamaya çalıştığımda yapılan resmin ne kadar zor ve öngörülmesi ne kadar teknoloji kullanılmadan imkansıza yakın olduğunu farkettim Hele ki insan duygularını ışıkla yönlendirmenin başlı başına bir sanat olduğunu anladım o zamana dek bu sanatçı benim için bir anlam ifade etmiyordu.
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Kaloğlu Kaloğlu
Bunu anlatmaya çalışmakla geçiyor ömrümüz.. değişen şartları düzeni kuralları izah etmek için patlıyor boğazımız bir kişiye anlatabilmiş olursak da mutlu oluyoruz…
Çocukları her devirde “aynı” geleneksel yöntemlerle eğitemezsiniz! Geleneksel yöntemleri, güncel şartlarla harmanlamayı denemekte fayda var…
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Wak Revr
Resmin interet ortamındaki kaynaklarından birini de burda paylaşmış olayım, ve bir özeleştri yapayım.
http://blog.museunacional.cat/en/15-tech-trends-in-museums-2015-1/
Bu yıl bilgi guvenliği ve bilişim etiği konulu bir ders hazırlıyorum. Bu fotoğrafı da daha evvel görmüş bir yeni nesil eleştrisi, ya da “addiction” alanında belki kullanırım diye saklamıştım. denk gelmedi. Aynı derste Internette her duydugumuza inanmamak gerektiğini Hoax başlığı altında da anlatmıştım, ama bu resim için “ah yeni nesil, işte mobil bağımlısı hepsi” gibi ayıplayan bir üslup ilk aklıma glen (ve verilebilecek en basit) tepki idi. Sizin yazınız sonrasında bi inceleyim dedim, ve kendimi ayıpladım.
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