Bugün OMERD tarafından düzenlenen Pazarlamada Dijital Dönüşüm konulu etkinlikte konuşmacıydım.

Son zamanlarda gündemde olan “Büyük Veri / Büyük Soru” [Big Data / Big Question] ile başlayıp, “pazarlamacılar veriden anlamalı” diye biten bir konuşma yaptım.

🙂

Bu konuşma sırasında çekilen ve Linkedin’de yayınlanan bir resim sayesinde,

doğrudan mesaj DM üzerinden bir tartışma oldu. Benim VERİ BİLİMİ kavramımın “genel kabul görmüş” veri bilimi kavramlarıyla uyuşmadığını tartıştık.

Sunumdaki resim şöyle:

Bu iç içe daireleri bir yabancı blogda gördüm. Ne var ki, oradaki aşamaları beğenmediğim için, kendi basamaklarımı yazdım.

Yabancı yayınlarda VERİ ANLAMLANDIRMA hemen hiç kullanılmıyor. Dolayısıyla, ticari sonuçlardan – neredeyse – bağımsız, tamamen teknoloji odaklı bir VERİ BİLİMİ anlatılıyor. Veri Bilimi konulu yazıların çoğunun içinde her türlü veri teknolojisi var ama anlamlandırma, içgörüye dönüştürme ve ticari başarı yok.

🙁

Yakın geçmişte şahit olduğum bir toplantıyı anlatayım.

Dünya çapında bilinen bir teknoloji ve donanım firması, bulut bilişim konusunda bir İngiliz girişimini satın almış. Türkiye’deki müşterileri için danışmanlık hizmeti verecek kurum arıyorlardı. Öğretim üyesi arkadaşım onları “sanayi-okul işbirliği” çerçevesinde bir üniversitenin üst yönetimi ile tanıştırdı.

Masada MIS Bölüm Başkanı profesör, Mühendislik Fakültesi Dekanı profesör, Rektör Yardımcısı profesör, arkadaşım, ben ve uluslararası firmanın Türkiye Genel Müdürü ile bulut bilişimci girişimci (35 – 40 yaşlarındaki) İngiliz vardı.

MIS Bölüm Başkanı profesör “Biz veriyi öylesine inceleriz ki daha önce farketmediğiniz ilişkileri buluruz” diye başlayan birkaç dakikalık konuşma yaptı.

Bu “ daha önce farketmediğiniz gizli bağlantılar ve ilişkiler ” konuşmasının benzerlerini defalarca duymuşumdur.

İngiliz girişimci, profesöre “Biz artık veri madenciliğine veri bilimi demiyoruz” dedi.

Biliyor musunuz… Toplantıya gitmeden önce arkadaşıma, bunun olacağını söylemiştim.

😉

Dün akşamki tartışmamızın sonu şöyleydi. Bana “Makine öğrenmesi konusunu niye veri bilim içerisinde görmüyorsunuz? Bir araç gibi mi düşünüyorsunuz?” diye soruldu.

Aslında makine öğrenmesi veya yapay zekayı tümden dışlamıyorum. Zaten dışlanamaz. Sadece – gerçek zeka olmadan yapay zeka uygulamalarını gördükçe – onların yerini farklı görüyorum.

“Eğer veri bilimci iyi ise, makinenin neyi öğrenmesi gerektiğini oluşturması kolay. Süreç önce verinin iş birimine yarayacak duruma getirilmesi ile başlar. Makine öğrenmesi sonraki adım.” diye yanıtladım.

😉

Kategori: bilişim, dijital dönüşüm