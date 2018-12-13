Akıl ve Robot Yazılım

Bu blogda ve www.uzaktanCRMegitimi.com‘da “robot yazılımdan önce akıl kullanılması gerekir” diye defalarca [1] , [2] , [3] yazdım.

Elektrik dağıtımı şirketiyle aramızdaki 4 yazışmayı aşağıda okuyabilirsiniz.

Bugünlerde, yıl sonu dolayısıyla tekrar gündeme gelen “önümüzdeki yılların trendleri” konusu var. “Akıllı şehirler“, “sıfır atık“, “sıfır gereksiz kullanım” gibi konuları tekrar tekrar okuyorsunuz.

😉

Bir arkadaşıma “sizin kurumun yapay zeka projelerini çok beğendim” dediğimde “yapay zeka var da gerçek zeka yok” demişti.

Eğer “akıllı şehir” olacaksa veya dijitalleşme ile “sıfır gereksiz kullanım” olacaksa, önce AKIL olmalı, NİYET olmalı, ÇABA olmalı.

Sizce, bu elektrik dağıtım şirketinin akıl düzeyi ne kadar?

Sorunları hemen çözmeye niyeti var mı?

Müşterisini memnun etmek için çaba gösteriyor mu?

.

Etiketler: bot yazılım, yapay zeka

Kategori: bilişim, CEM