Cazip Meslek ve Beceriler – 5
2013 senesinden beri Linkedin’in yayınladığı “Cazip Meslekler” listesini izlerim.
- 2014 ve 2013 yıllarına ait olan listeleri
- 2015’in en aranan mesleklerini
- 2016’nın en aranan mesleklerini
- sonra Linkedin değişiklk yaptı, 2017 sonunda yayınlamadı, 2018 ve 2019 başında 2’şer liste yayınladı. Bu listeleri beceriler (soft skills) ve işler (hard skills) diye sundum.
Birkaç hafta önce 2020 beceriler (soft skills) ve işler (hard skills) listelerini yayınlamış.
Meslekler kısmında yine veriye dayalı konuların ağırlığı devam ediyor ama Satış ve Video Üretimi de listede yer alıyor.
2020 ve 2019’un beceriler kısmında ilk 5’te 4 tanesi aynı. Sadece 5’incide değişiklik var. Zaman Yönetimi yerine Duygusal Zeka bu listeye girmiş. Bu durumu, “işler kısmında veri’nin ağırlığı devam etse de, beceriler kısmında insan giderek daha fazla değer kazanıyor” diye yorumladım.
Bir şey daha var. İlk 5 beceri bir arada ele alındığında, kadınların teknoloji kurumlarında üst yönetimlere gelmesini de kısmen açıklıyor gibi.
😉
Gerek tüm yıllardaki cazip iş – meslek gelişimini, gerekse becerilerde değişen tercihleri siz nasıl yorumluyorsunuz.
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Etiketler: değişime uyum, iş, LinkedIn, meslek, uyum, veri, veri bilimi, video, yaratıcılık
Kategori: bilişim, dijital dönüşüm
10 Şubat 2020
2:10 pm
Üstadım Top 5 Soft Skills liste başında nedense bana kendimi hatırlattı . 🙂 sir robertt kingston oluşumu itibari ile..