Cazip Meslek ve Beceriler – 6
2013 senesinden beri Linkedin’in yayınladığı “Cazip Meslekler” listesini izlerim.
- 2014 ve 2013 yıllarına ait olan listeler
- 2015’in en aranan meslekleri
- 2016’nın en aranan meslekleri
- sonra Linkedin değişiklik yaptı, 2017 sonunda yayınlamadı, 2018 ve 2019 başında 2’şer liste yayınladı. Bu listeleri beceriler (soft skills) ve işler (hard skills) diye sundum.
- 2020 listesi oldukça kısaydı
Bilgi yönetimine bağlı meslekler yanında yaratıcılığa giderek daha fazla önem verildiğini, son birkaç yılın listelerinde görmeye başlamıştık… Ama Linkedin’in 2021 listesinde, pandemi etkisi bütün ağırlığıyla hissediliyor.
E-ticaret, mekan değişikliği, sağlık, çalışan memnuniyeti, kişisel ve profesyonel koçluk, iş geliştirme, dijital pazarlama, eğitim konuları bilgi yönetiminin önüne geçmiş. Liste aşağıda:
Üzerinde çokça konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
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Etiketler: beceri, bilgi yönetimi, e-ticaret, LinkedIn, meslek, pandemi, yaratıcılık
Kategori: bilişim, İş hayatı, yaşamın içinden