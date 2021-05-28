Cazip Meslek ve Beceriler – 6

2013 senesinden beri Linkedin’in yayınladığı “Cazip Meslekler” listesini izlerim.

Bilgi yönetimine bağlı meslekler yanında yaratıcılığa giderek daha fazla önem verildiğini, son birkaç yılın listelerinde görmeye başlamıştık… Ama Linkedin’in 2021 listesinde, pandemi etkisi bütün ağırlığıyla hissediliyor.

E-ticaret, mekan değişikliği, sağlık, çalışan memnuniyeti, kişisel ve profesyonel koçluk, iş geliştirme, dijital pazarlama, eğitim konuları bilgi yönetiminin önüne geçmiş. Liste aşağıda:

Üzerinde çokça konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz?

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Etiketler: beceri, bilgi yönetimi, e-ticaret, LinkedIn, meslek, pandemi, yaratıcılık

Kategori: bilişim, İş hayatı, yaşamın içinden