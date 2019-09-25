1 Ekim Salı günü, Kategori Mağazacıları Derneği KMD‘nin etkinliğinde konuşmacıyım.

Bu sene 6’ıncı kez düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı‘nda, teknoloji şirketleri perakendecilere sundukları faydaları anlatacaklar. Çok sayıda teknoloji uzmanı ve projeleri bizzat hayata geçirip tüketicilere katma değer sağlayan kurum orada olacak.[İçerik aşağıda]

Xplace firması, bu sene değişiklik yaptı. Teknolojiyi satan ve satın alanları sahneye çıkarmak yerine beni önerdi.

Bu kadar çok teknoloji uzmanının olduğu ortamda, teknolojiye farklı bir açıdan bakmayı düşündüm. Konuşmam alışkanlıkların biraz dışına çıkacak. Perakendede kullanılan [yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, hareket tanıma, çip, beacon, yapay zeka, sanal gerçeklik, robotlar, vb…] teknolojilere hızla değineceğim ama… teknolojiye değil müşteri deneyimine odaklanacağım.

Her gün yenisi çıkan bunca teknoloji ürünü arasında ne zaman, hangisini seçeceğinizi sorguluyorsanız, elinizdeki mihenk taşı “müşteri deneyimi” olmalı. Konferansta bundan bahsedeceğim. 15 dakika sürem var. Hızlı konuşursam, kusuruma bakmayın.

Konferans programı aşağıda:

Eğer, “mutlaka bahsedilmeli” dediğiniz bir konu varsa, yorumlara yazın.

Bana gelince… Her zamanki gibi, içeriği konferanstan sonra paylaşacağım.

😉

Etiketler: deneyim tasarımı, KMD, müşteri deneyim yolculuğu, müşteri deneyimi, perakende, teknoloji

Kategori: bilişim, dijital dönüşüm