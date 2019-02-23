Büyük Soru – 2

21 Şubat tarihli Büyük Soru yazısı üzerine bazı yorumlarda soruldu.

Boşluğa atarlanan ergen gibi ortaya karışık yapmayayım. “Şimdi büyük veri (big data) değil büyük soru (big question) önemli” diye nerede okuduğumu belirteyim.

Sürekli izleyicisi olduğum Marketing Türkiye‘nin Ocak 2019 sayısında, “Pazarlama yöneticilerini nasıl bir yıl bekliyor?” diye sorulmuş. Birçok yanıt var. Bunlardan 2 tanesi şöyle:

BIG 4 diye adlandırılan danışmanlık kurumlarında benzer söylemler çıkmaya başlamıştı. Sanırım hızla yaygınlaşıyor.

Büyük Soru yazısındaki linklere ek olarak birkaç bağlantı daha vermek istiyorum.

Veriye dayalı düşünmede kurumun SORULARI ile başlanacağı şurada;

ile başlanacağı şurada; Kurumların SORU örnekleri şurada;

örnekleri şurada; KOBİ’lerin SORU örnekleri şurada

verilmişti.

Bu arada, birdenbire birilerinin “Bu sene … yılı olacak” diye farketmesi, benim açımdan yeni bir şey değil.

İki sene önce IAB “2017 Pazarlamada veri yılı olacak” dediğinde de benzer bir yazı yayınlamıştım. Ben yıllardan beri söylüyordum “Veriden anlamayan pazarlamacı olamayacak” diye… Yeni bir şey yoktu…

Aslında falcılığım zayıftır ama… Eğer doğru SORUyu sorarsanız veriler size tüm gerçeği anlatır.

😉

Kategori: bilişim, pazarlama