Veri Bilimi ve Büyük Soru

Veri bilimci olmak için, iş süreçlerini bilmek, sahada olan biteni anlamak ve bilançoya ve/veya stratejiye katkıda bulunacak içgörüleri geliştirmek gerektiğinden bahsetmiştim.



Bu yazıdaki şema konusunda sosyal mecralarda değil, doğrudan mesajlarda (DM) sıkı tartışmalar oldu. İş sonuçları (bilanço veya strateji) ile, hatta veri anlamlandırma ile pek ilgilenmeyen birkaç genç teknolog “İş sonuçları filan ayrı konular. Eğer makine öğrenmesi, yapay zeka, veri görselleştirme yoksa, veri bilimi yoktur” noktasında ısrarcı oldular. Hatta, “bu yazıdaki veri bilimci tanımının bana özel olduğunu” savundular.

Önceki yazının son kısmındaki iddiamın nedeni de bu tekno yaklaşımdı.

Nazik oldukları için “ kafandan uydurmuşsun ” demediler. Çok güzel tartışmalar yapıldı.

😉

Airbnb’nin ilk zamanlarında işe başlayan veri bilimcisi Riley Newman’ın çok beğendiğimi daha önce vurguladığım yazısında bu konuda güzel ipuçları var.

Diyor ki:

“Bir veri, bir hareketin veya etkinliğin kaydıdır; çoğunlukla bir kişi tarafından verilen bir kararın yansımasıdır. Eğer bu karara yönlendiren etkinliklerin sırasını oluşturursan, bundan ders alabilirsin; bu müşterilerin neleri sevip nelerden hoşlanmadıklarını söylemlerinin dolaylı yoludur”

“Veri bilimi bir yorumlama işidir – müşterinin sesini karar vermeye daha uygun bir duruma tercüme ederiz.”

“Biz aslında karar verme işindeyiz ve şirket silolaşınca bu işi başarıyla yapamadığımızı öğrendik. İş ortağı ekipler bizimle nasıl etkileşimde bunulacaklarını anlamadılar ve veri bilimci ekibimiz de neyi çözecekleri veya ne yapmaları gerektiği konusunda büyük resmi göremediler.

Zamanla bir kaynak gibi görülmeye başlandık ve bunun sonucunda reaktif (gelecek fırsatlar hakkında proaktif değil, istatistik taleplerine yanıt veren) olduk.”

Yazıdan Türkçe alıntılar okumak isterseniz burada ve burada; yazının 2015 tarihli İngilizce aslı ise şurada. İngilizce biliyorsanız, aslını mutlaka okumanızı öneririm.

Airbnb’nin “Mühendislik ve Veri Bilimi” blogundan devam edeyim. “Yeni Veri Bilimcilere Tavsiye” adlı yazısında Airbnb’nin bir başka veri bilimcisi Lindsay M. Pettingill şöyle diyor:

“Artık yeni veri bilimcisin. Tebrikler. İlk veri işindeki genç veri bilimciysen ve “Nasıl etkin iş yaparım?” diye kendine soruyorsundur. Bu yazı iş yapmaya odaklıdır. Öncelikle ürün ekiplerinde yerleşik veri bilimcilere yöneliktir, ancak ipuçlarının çoğu teknik roldeki herhangi bir yeni işe alım için genelleştirilebilir.

Bu yazıda etkili icraatı aşağıdaki 4 kategoriye ayırdım:

Önceliklendirme, Görevlerin ne kadar süreceğini tahmin etme, Sorularınızın nasıl yanıtlanacağı ve Çalışmaların iletişimi ve paylaşımı.

😉

Görüldüğü gibi gerçek veri bilimciler, iş birimleri ile sürekli yakın çalışırlar ve iş sonuçları ile ölçülürler.

Bu çerçevede, bence…

İyi bir veri analisti, 2 yıllık MIS mezunu bulur ve veri madenciliğini ona yaptırır; sonra doğru çıktılarla verinin doğru toplanması, amaçlar doğrultusunda hazırlanması, ilişki ve bağlantıları ortaya çıkaracak düzeyde modellenmesi işini kendi yapar.

İyi bir veri bilimci, tecrübeli birkaç analist + sahada çalışanlar + ürün ve pazarlama yöneticileri ile veriyi anlamlandırır ve kurumsal stratejiyi değerlendirecek hatta yönlendirecek içgörüleri üretir. (Nasıl ki, bir kuruma kredi verme kararı için bilanço analizi yapmaktan çok daha fazlası gerekiyorsa, veri bilimci için de veri analizinden çok daha fazlası gerekir).

İyi bir veri bilimci, makinenin neyi nasıl öğreneceğine karar verir. Süreç önce verinin iş birimine yarayacak duruma getirilmesi ile başlar. Makine öğrenmesi sonraki adım. (Önceki yazıdan alıntı)

😉

En yukarıdaki küçük şekildeki her bir basamak arasındaki en önemli fark nedir biliyor musunuz? Tek cümleyle özetleyeyim… Doğru Soruyu Sormak.

Not: Resimler de Airbnb blogundan alıntıdır.

Kategori: bilişim, CRM