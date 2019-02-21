Büyük Soru
Son günlerde şöyle şeyler duymaya ve okumaya başladım:
“Şimdi büyük veri (big data) değil büyük soru (big question) önemli” veya “Artık büyük veri’nin dönemi geçti. Şimdi büyük soruya odaklanmalıyız”
Okumuşsanız veya dinlemişseniz bilirsiniz. Eğitimlerimde 20 yıldan beri söylüyorum, blog’larımda 11 seneden beri yazıyorum.
Şu “Müşteriye Fayda Sağlamak” yazısında güzel bir özet de var.
O büyük soru ne biliyor musunuz? “Müşterinin ihtiyacı nedir?” veya “Müşterinin hangi derdine deva oluyorsun?”
😉
Deneyim ve Dönüşüm yazısında anlattığımın birkaç cümlesini hatırlatayım.
“Günün 18 – 20 saati boyunca size taze ve kaliteli sebze – meyve sağlayan güvenilir bir (Getir.com gibi) yer olsa, buzdolabına ihtiyacınız olur mu?” diye sordum. Bebeği olmayanlar “ihtiyaç olmayacağını” söylediler.
İşte büyük soru ve yanıtı bu! Müşteri ihtiyacını anlamazsanız, “getir-götür firması buzdolabı sektörünü yıktı” diye düşünürsünüz. “Yıkıcı teknolojiler” (disruptive technologies) diye anlatırsınız. Airbnb /otel; Wikipedia / ansiklopedi; Uber / taksi; vb… Çoook örnek bulabilirsiniz.
- Geçenlerde dediğim gibi “Pazarlama Miyopluğu Reloaded“
😉
Ya da bir daha “büyük soru” modasını duyduğunuzda “Günaydııııın” dersiniz. Şahsen öyle yapıyorum.
.
Etiketler: anlamlandırma, dijital dönüşüm, dijitalleşme, ihtiyaç, müşteri deneyimi, sorgulama, soru
23 Şubat 2019
4:00 pm
Süleyman Sönmez @ssonmez
Bakın uzun yazılara gerek yok. Senelerdir Uğur Hocamı takip ederim, 2 satırda bin sayfalık akademik yazının ruhunu verir. Big Data diye yer gök inlemeden önce o anlatır biz okurduk.
Sanırım şimdi yeni keşfedenlere gülümsüyor
Takibe almanızda fayda var zaman kazanırsınız
@ugurabi
.
c3nk @cenxanane
“…Eğitimlerimde 20 yıldan beri söylüyorum, blog’larımda 11 seneden beri yazıyorum…” Fal bakmak gibi bir şey…
.
Süleyman Sönmez @ssonmez
Akademisyenler fal bakmaz, veriyi inceler bilimsel gözlem çıkarım yapıp öngörür ve teorileri haklı çıkar ya da çıkmaz. Çıkmayınca oturup teorinin model ve hesaplarındaki hatayı bulurlar. Falcılarsa kehanetleri tutmayınca bir süre ortadan kaybolurlar
.
Inal Atabek @iatabek
Uğur abi var mı paylaşabileceğin link..
.
Uğur Özmen
Link yerine yazı yayınladım.
https://ugurozmen.com/bilisim/soru-2
..