Müşteri Deneyimi Projesi
Pisano ile birlikte yürüttüğümüz AYDEM projesi, Aydem & Gediz Elektrik Perakende Pazarlama Müdürü Sayın Deniz Genel tarafından Linkedin’de şöyle duyuruldu.
Müşteriye dokunan 5 süreci ele aldık. Müşteri gözüyle ilk yolculuğu çıkardık. Sırada müşterilerle görüşmeler ve kurumun motto’sunun belirlenmesi var.
Sonra temas noktalarından anlık geri bildirim toplama, verilerin analiz ve anlamlandırması…
Uzun bir yolculuğun başında olduğumuzun farkındayız. Keyifle devam ediyoruz.
😉
Kategori: CEM