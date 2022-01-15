15 Ocak 2022 Cumartesi

Deneyim Transferi – Podcast

Bilgi paylaşarak çoğalır.

(Aslında sadece bilgi değil, sevgi ve ilgi de paylaşarak çoğalır ve hepsinin -gi ile bitmesi de bir tesadüf, sanırım)

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türkçe MBA ve e-MBA programlarında Dijital Dönüşüm dersini birlikte verdiğimiz Serhat Akkılıç ile müşteri deneyim kavramlarını sohbet konusu yapıyoruz.

Deneyim Transferini konu alan sohbetimiz çok keyifli oldu.

Dinlemek isterseniz

Yorumlarınızı da paylaşırsanız, ne iyi olur.

🙂

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Kategori: CEM

“Deneyim Transferi – Podcast” yazısına şu ana kadar bir yorum yapılmış:

  1. Spotify üyesi olmadan sadece 20 sn kısmını dinleyebiliyorsunuz. Konu ilgimi çekti ama yorum yapabilecek kadar dinleyemedim.

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