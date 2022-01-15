Deneyim Transferi – Podcast
Bilgi paylaşarak çoğalır.
(Aslında sadece bilgi değil, sevgi ve ilgi de paylaşarak çoğalır ve hepsinin -gi ile bitmesi de bir tesadüf, sanırım)
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türkçe MBA ve e-MBA programlarında Dijital Dönüşüm dersini birlikte verdiğimiz Serhat Akkılıç ile müşteri deneyim kavramlarını sohbet konusu yapıyoruz.
Deneyim Transferini konu alan sohbetimiz çok keyifli oldu.
Dinlemek isterseniz
Yorumlarınızı da paylaşırsanız, ne iyi olur.
🙂
Etiketler: Apple, benchmark, çalışan deneyimi, deneyim, deneyim haritası, deneyim tasarımı, deneyim transferi, kullanıcı deneyimi, müşteri deneyim yolculuğu, müşteri deneyimi
Kategori: CEM
16 Ocak 2022
1:58 pm
Spotify üyesi olmadan sadece 20 sn kısmını dinleyebiliyorsunuz. Konu ilgimi çekti ama yorum yapabilecek kadar dinleyemedim.