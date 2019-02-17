Şehir, Deneyim ve Marka İlişkisi
Daha önce defalarca yazdım. Markanız, bizim deneyimimizdir.
Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman’ın “İnsanlar tecrübelerinin sadece iki anını hatırlar: zirvesini ve sonunu” cümlesini de unutmayalım. Daha önce verdiğim “Müşteri’nin sahibi kimdir”; “Kimin müşterisi”; “Sorun’u kazanç’a çevirmek” örnekleri de bu görüşü doğruluyor.
- Zirve dediğimiz zaman, sadece en iyi an akla gelmemeli. En kötü an da bir zirvedir ve zirve unutulmuyor.
Bunları neden yazdım?
Sabah bir Tweet gördüm.
Duvarlara posterler asabilirsiniz, harika sloganlar uydurabilirsiniz, vizyon, misyon cümlelerinizi çerçeveletebilirsiniz.
🙁
Daniel Kahneman zaten söylemiş. Sonu kötü biten deneyimin ön çabaları heba olur.
“Her kuruşuna değer” demek yerine “Bir daha gitmem” denilmesini sağlar. Gaziantep’i (veya bir şehri, bir ülkeyi) marka yapmak isteyenlere duyurulur.
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Etiketler: deneyim tasarımı, güven, müşteri deneyim yolculuğu, müşteri deneyimi, yolculuk
Kategori: CEM
17 Şubat 2019
6:35 pm
Arif’in Manchester’a attığı gol gibi,
literatüre “Uğur Özmen linkleri arasında kaybolmak” tanımını kazandırmak istiyorum.
Son yazınız olduğu için buradan yazmak istedim.
Kendimi 2018 den 2008 e oradan 2015 gibi bir zaman aralığında farklı konuları okurken bulmak ve üzerine düşünmek sonra başkalarıyla paylaşmak benim için çok kıymetli. Bağlantı kurmak konusunda sizi takdir ettiğimi ve örnek aldığımı yazmak istedim.
Sevgiler
18 Şubat 2019
4:34 pm
@Yasemen Balaban
Çok teşekkür ederim. Okumanız, üzerinde düşünmeniz, bıkmadan linkleri izlemeniz ve paylaşmanız benim için çok değerli.
Sağolun.